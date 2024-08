Kurs Dolar AS dan Ringgit ke Rupiah di BCA, BRI, Mandiri dan BNI pada 7 Agustus 2024 Siang

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diprediksi berfluktuasi namun akan ditutup menguat di rentang Rp16.110—Rp16.180 pada perdagangan hari ini, Rabu (7/8/2023). Sementara itu, berdasarkan Bloomberg nilai tukar ringgit Malaysia (MYR) terhadap rupiah berada pada level Rp3.575.24 pada pukul 13.09 WIB.

Pada waktu perdagangan 13.03 WIB, mata uang rupiah juga terus menguat ke posisi Rp16.093 per dolar Amerika Serikat (AS). Demikian juga terhadap yen Jepang, rupiah perkasa menjadi Rp109,7.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi pergerakan rupiah hari ini.

Dari sisi eksternal, data pekerjaan AS yang lebih lemah dari perkiraan, bersama dengan laporan laba yang mengecewakan dari perusahaan teknologi besar, dan meningkatnya kekhawatiran atas ekonomi China.

Kondisi tersebut telah memicu aksi jual global pada saham, minyak, dan mata uang berimbal hasil tinggi dalam sepekan terakhir karena investor mencari keamanan uang tunai.

Kemudian, aksi jual berlanjut pada Senin (5/8/) dengan imbal hasil obligasi AS turun lebih jauh, indeks saham di zona merah, dan dolar melemah. Imbal hasil Treasury telah turun tajam sejak pekan lalu, ketika The Fed mempertahankan suku bunga kebijakan dalam kisaran 5,25% hingga 5,50%.

Lalu, Ketua Fed Jerome Powell membuka kemungkinan penurunan suku bunga pada September 2024.

"Fokus pekan ini adalah pada lebih banyak pembacaan ekonomi dari Tiongkok, khususnya data perdagangan dan inflasi yang akan dirilis akhir pekan ini," katanya dalam keterangan tertulis pada Selasa (6/8/2024).

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Ringgit Malaysia di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 13.00 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.085 dan harga jual sebesar Rp16.105 berdasarkan e-rate. Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 12.28 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.945 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.245 per dolar AS.

Nilai tukar ringgit Malaysia terhadap rupiah di BCA untuk e-rate berada dalam rentang RP3.568,17 untuk beli dan Rp3.585,16 kurs jual. Sedangkan kurs ringgit Malaysia untuk TT Counter, BCA menetapkan nilai tukar Rp3.528,40 untuk beli dan Rp3.618,40 untuk jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Ringgit Malaysia di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 12.45 WIB masing-masing sebesar Rp16.070 dan Rp16.100 untuk e-rate. Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.050 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.200 per dolar AS.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli ringgit Malaysia sebesar Rp3.554,31 dan harga jual sebesar Rp3.586,75 berdasarkan e-rate. Kurs ringgit Malaysia di BRI hari ini untuk TT Counter adalah Rp3.410,73 untuk beli dan Rp3.791,18 untuk kurs jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Ringgit Malaysia di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) belum memperbaharui kurs siang hari, namun pada pukul 09.09 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.140 dan harga jual sebesar Rp16.160 berdasarkan e-rate.

Selanjutnya, kurs ringgit Malaysia untuk beli berdasarkan special rate berada pada level Rp3.598 dan jual Rp3.616

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Ringgit Malaysia di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 13.20 WIB masing-masing sebesar Rp15.920 dan Rp16.270. Untuk bank notes BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.920 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.270 per dolar AS.

Sedangkan special rate di BNI untuk kurs ringgit Malaysia adalah Rp3.378 untuk beli dan Rp3.728 untuk jual.