BNI wondr Menjelajahi Kota-kota Pusat Keuangan Internasional

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperkenalkan layanan mobile banking terbarunya wondr by BNI ke berbagai pusat keuangan utama dunia. Aplikasi yang didesain untuk memenuhi semua kebutuhan finansial tersebut telah diperkenalkan ke ribuan diaspora Indonesia yang berada di Tokyo, Seoul, Singapura, Amsterdam, dan Osaka.

Terbaru, wondr by BNI turut memeriahkan peringatan 75 tahun hubungan Indonesia-Amerika Serikat dengan berpartisipasi dalam WOW Indonesia Festival 2024 di Washington DC, Amerika Serikat, pada Minggu (25/8/2024).

WOW Indonesia Festival 2024 menjadi ajang penting untuk merayakan 75 tahun kemitraan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Festival ini menjadi panggung meriah yang memadukan aspek bisnis dengan kekayaan budaya Indonesia. Para pengunjung, termasuk masyarakat setempat dan Diaspora Indonesia, disuguhi beragam pertunjukan memukau. Mulai dari parade busana tradisional yang mempesona, alunan musik khas Nusantara yang menggetarkan hati, hingga gemulai tarian daerah yang memikat, semuanya berpadu menciptakan atmosfer Indonesia mini di jantung Washington DC.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar tidak dapat menyembunyikan rasa bangganya atas partisipasi BNI dalam acara bersejarah ini. Ia menegaskan komitmen BNI untuk terus berinovasi dalam menyediakan solusi keuangan yang relevan bagi masyarakat global, sebuah misi yang telah dirintis sejak BNI membuka cabang pertamanya di New York pada tahun 1978.

"Kami sangat senang dapat menjadi bagian dari WOW Indonesia Festival 2024 dalam memperingati hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dan Amerika Serikat selama 75 tahun,” katanya.

Beberapa tokoh penting turut hadir dalam acara di Washington, antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koperasi & UMKM RI Teten Masduki, Menteri Ekonomi Kreatif dan Pariwisata (2019–2020) Wishnutama, Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta, dan Executive Director Group of Southeast Asia World Bank Wempi Saputra.

Hadir juga Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Direktur Jenderal ESDM Prof. Eniya Listiani Dewi, Direktur Utama Pertamina Hulu Indonesia John Anis, dan Direktur Artha Graha Tomy Winata.

wondr by BNI hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pengelolaan keuangan modern dengan fitur tiga dimensi, yakni transaksi, insight, dan growth. Selain memperkenalkan aplikasi ini, BNI juga menghadirkan "wondr by BNI Lounge" dan pameran UMKM Indonesia, memberikan pengalaman langsung kepada pengunjung akan potensi ekonomi kreatif Tanah Air.

Sebelumnya, BNI turut meramaikan perayaan kemerdekaan RI di berbagai negara, termasuk Korea Selatan, Jepang, Belanda, dan Singapura. Pada 17 Agustus 2024, BNI berpartisipasi dalam perayaan Kemerdekaan RI di Seoul, Korea Selatan, yang diselenggarakan oleh KBRI Seoul. Acara ini mengusung tema ‘wondrful Pesta Kemerdekaan RI ke-79’ dan dihadiri oleh lebih dari 500 masyarakat Diaspora Indonesia.

Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk merayakan HUT ke-79 RI tetapi juga untuk memperkenalkan wondr by BNI dalam rangka mendukung Diaspora Indonesia dalam meraih kemerdekaan finansial. Dengan kehadiran wondr by BNI di berbagai negara, BNI terus mempererat hubungan dengan Diaspora Indonesia dan memberikan dukungan finansial untuk membantu mereka mewujudkan impian finansial mereka, sesuai dengan semangat ‘wondr is everywhere’.

Kehadiran wondr by BNI di kancah internasional bukan sekadar pamer teknologi, melainkan bagian dari strategi Go Global BNI. Ini menegaskan peran BNI sebagai mitra strategis bagi pelaku usaha Indonesia dalam memfasilitasi pengelolaan keuangan yang aman dan mudah di era digital. Tumilaar menekankan bahwa langkah ini adalah upaya BNI untuk terus meningkatkan kapasitas bisnis internasionalnya, memberikan nilai tambah terbaik bagi seluruh mitra dan pemangku kepentingan.

Sebelum kemunculannya yang mengesankan di Washington DC, wondr by BNI telah lebih dulu mencuri perhatian dalam perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia di berbagai negara. Salah satu yang paling meriah adalah acara 'wondrful Pesta Kemerdekaan RI ke-79' di Seoul, Korea Selatan, yang dihadiri oleh lebih dari 500 anggota komunitas Diaspora Indonesia. Perayaan serupa juga mewarnai kota-kota besar lainnya seperti Tokyo, Osaka, dan Amsterdam, membuktikan bahwa semangat kemerdekaan finansial Indonesia telah mendunia.

Acara di Washington DC semakin istimewa dengan kehadiran sejumlah tokoh penting, mulai dari Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Menteri Koperasi & UKM RI Teten Masduki, hingga pejabat tinggi Bank Dunia. Lebih dari 20.000 anggota Diaspora Indonesia dan masyarakat lokal turut memeriahkan acara, menciptakan atmosfer yang benar-benar "wondrful".

Dengan kehadiran wondr by BNI di berbagai belahan dunia, BNI membuktikan keseriusannya dalam memperkuat hubungan dengan Diaspora Indonesia. Lebih dari sekadar aplikasi, wondr by BNI adalah jembatan yang menghubungkan impian finansial dengan realitas, membawa semangat 'wondr is everywhere' ke setiap sudut dunia di mana ada heartbeat Indonesia.