Kurs Dolar AS dan Singapura di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini, 5 September 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka menguat ke level Rp15.399 per dolar AS pada perdagangan Kamis (5/9/2024) hari ini.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka menguat 0,52% atau 80 poin ke level Rp15.399. Indeks dolar AS terpantau turun 0,06% ke level 101,29.

Sebagian besar mata uang kawasan Asia pun dibuka menguat. Dolar Singapura misalnya menguat 0,09%, won Korea menguat 0,18%, yen Jepang menguat 0,01%, dan dolar Hong Kong menguat 0,04%.

Selain itu, Peso Filipina menguat 0,28%, yuan China dan Ringgit Malaysia masing-masing menguat 0,20% dan 0,47%, serta Baht Thailand turut mengalami penguatan sebesar 0,46%. Sementara itu, Rupee India yang mengalami pelemahan terhadap dolar AS sebesar 0,01%, selagi dolar Taiwan melemah 0,38%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa investor tengah bersiap menghadapi pekan yang penuh dengan data penting, seperti laporan penggajian AS yang akan dirilis pada Jumat mendatang.

Laporan ini disebut memiliki dampak besar terhadap keputusan Federal Reserve atau The Fed yang akan diumumkan pada 18 September 2024.

“Antisipasi terhadap data penggajian ini meningkat setelah komentar dari Ketua Fed, Jerome Powell bulan lalu yang menunjukkan kemungkinan penurunan suku bunga karena kekhawatiran melemahnya pasar tenaga kerja,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (4/9/2024).

Dari dalam negeri, Ibrahim menuturkan bahwa pasar merespons positif data inflasi Agustus 2024 yang mencapai 2,12% year-on-year (YoY). Posisi itu bergerak stabil karena didorong oleh penurunan sebagian besar harga pangan.

Namun demikian, dia menilai pemerintah patut tetap mewaspadai potensi risiko musim kemarau yang dapat berdampak pada komoditas beras.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Singapura di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) pada pukul 10.29 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.402 dan harga jual sebesar Rp15.422 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.06 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.295 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.595 per dolar AS.

Nilai tukar dolar Singapura terhadap rupiah di BCA untuk e-rate tercatat sebesar Rp11.818,67 untuk beli dan Rp11.832,20 untuk kurs jual. Pada TT Counter, BCA menetapkan nilai tukar dolar Singapura sebesar Rp11.730,92 untuk beli dan Rp11.969,92 untuk jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Singapura di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 10.25 WIB masing-masing sebesar Rp15.390 dan Rp15.418 untuk e-rate. Kemudian BRI menetapkan harga beli pada TT counter sebesar Rp15.325 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.525 per dolar AS.

Sementara itu, harga beli dolar Singapura ditetapkan sebesar Rp11.790,39 dan harga jual sebesar Rp11.846,60 berdasarkan e-rate. Kurs dolar Singapura di BRI hari ini untuk TT Counter adalah Rp11.695,12 untuk beli dan Rp12.072,62 untuk kurs jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Singapura di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate pada pukul 10.24 WIB masing-masing sebesar Rp15.405 dan Rp15.435.

Sementara itu, kurs special rate di Mandiri untuk dolar Singapura pada hari ini adalah Rp11.842 untuk beli dan Rp11.865 untuk jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Singapura di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.401 dan harga jual sebesar Rp15.421 berdasarkan special rates.

Selanjutnya, kurs dolar Singapura untuk beli berdasarkan special rates berada pada level Rp11.770 dan jual sebesar Rp11.886.