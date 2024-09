Inilah Pemenang Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2024 Kategori Asuransi

BIFA 2024 memberikan apresiasi tinggi kepada sejumlah perusahaan asuransi dalam kategori best perfomance insurance dan most efficient insurance.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Bisnis Indonesia Financial Awards (BIFA) 2024 memberikan apresiasi tinggi kepada sejumlah perusahaan asuransi dengan performa terbaik (best perfomance insurance) dan paling efisien (most efficient insurance).

Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Hariyadi Sukamdani mengungkapkan acara ini merupakan apresiasi kepada pelaku industri keuangan.

“BIFA 2024, bukan sekedar ajang penghargaan, tetapi cerminan resiliensi keuangan Indonesia dalam berbagai tantangan,” imbuhnya di Jakarta, Rabu (18/9/2024).

BIFA 2024 terdiri dari tiga tahap yakni pertama dengan screening menyeleksi nominee berdasarkan kriteria. Kedua, seleksi kuantitatif, di mana perusahaan yang lolos dari tahapan ini akan masuk ke tahap ketiga, yakni seleksi kualitatif.

BIFA 2024 digawangi oleh lima juri akan yakni Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2012-2017 Muliaman D. Hadad, Presiden Direktur PT Jurnalindo Aksara Grafika Lulu Terianto. Berikutnya, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia 2013-sekarang Suwandi Wiratno, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) 2011-2017 Julian Noor serta Akademisi Binus Doddy Ariefianto.

Berikut daftar lengkap pemenang kategori asuransi di BIFA 2024:

Best Performance Insurance

Asuransi Jiwa Syariah : PT Capital Life Syariah

: PT Capital Life Syariah Asuransi Jiwa : Aset < Rp8 Triliun: PT Asuransi Ciputra Indonesia Aset Rp8 Triliun–Rp25 Triliun: PT Panin Dai-Ichi Life Aset > Rp25 Triliun: PT Asuransi Allianz Life Indonesia

: Asuransi Umum Syariah : PT Zurich Takaful Indonesia

: PT Zurich Takaful Indonesia Asuransi Umum : Aset < Rp1 Triliun: PT Asuransi Sumit Oto Aset Rp1 Triliun–Rp3 Triliun: PT AIG Insurance Indonesia Aset > Rp3 Triliun: PT Asuransi Astra Buana

:

Most Efficient Insurance

Asuransi Jiwa Syariah : PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia

: PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia Asuransi Jiwa : Aset < Rp8 Triliun: PT Asuransi Jiwa Seainsure Aset Rp8 Triliun–Rp25 Triliun: PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk Aset > Rp25 Triliun: PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia

: Asuransi Umum Syariah : PT Asuransi Chuan Syariah Indonesia

: PT Asuransi Chuan Syariah Indonesia Asuransi Umum : Aset < Rp1 Triliun: PT Victoria Insurance Tbk Aset Rp1 Triliun–Rp3 Triliun: PT Asuransi Allianz Utama Indonesia Aset > Rp3 Triliun: PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk

:

Best CEO