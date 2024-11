IFG Life Beri Proteksi Seluruh Peserta IFG Labuan Bajo Marathon 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, LABUAN BAJO - PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) kembali menjadi official insurance partner event lari tahunan IFG Labuan Bajo Marathon dan memberikan perlindungan bagi para peserta.

Produk asuransi yang diberikan kepada seluruh pelari yaitu IFG LifeSAVER Lite selama satu bulan. Corporate Secretary IFG Life Gatot Haryadi mengatakan IFG Life ikut melindungi saat-saat berwisata dan berolahraga, termasuk saat IFG Labuan Bajo Marathon.

"Kami menyadari IFG Labuan Bajo Marathon telah banyak masuk ke bucket list para runner, karena mereka dapat berlari sembari menikmati keindahan alam dan budaya lokal Labuan Bajo. Untuk itu, kami memastikan pengalaman lari tersebut menjadi bebas dari rasa cemas dengan memberikan perlindungan selama satu bulan, mulai sejak mereka berangkat ke Labuan Bajo, mengikuti race, hingga nanti setelah event selesai," ujar Gatot, Minggu (10/11/2024).

IFG LifeSAVER Lite memberikan benefit rawat inap an rawat jalan akibat kecelakaan, fisioterapi cedera olahraga, dan perawatan cedera. Gatot menambahkan produk ini dirancang khusus untuk para penikmat olahraga.

Produk ini memberikan perlindungan saat terjadi risiko cedera olahraga, seperti proteksi medis kecelakaan sebesar Rp80 juta dan fisioterapi sebesar Rp3 juta. Selain itu, IFG LifeSAVER Lite juga memberikan perlindungan rawat inap karena kecelakaan sebesar Rp10 juta dan rawat jalan akibat cedera sebesar Rp5 juta.

"Runners tinggal mengaktifkan perlindungannya dengan mengunduh aplikasi One by IFG, atau mengikuti petunjuk yang telah dikirimkan lewat email masing-masing," katanya.

Adapun, sebagai informasi event tahunan IFG Labuan Bajo Marathon Kembali hadir pada tahun ini. Event yang telah diadakan kali ketiga ini akan dilaksanakan pada Sabtu, 9 November 2024 berpusat di Waterfront Marina, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 2.500 pelari akan turut serta memeriahkan The Most Beautiful Marathon in Indonesia.

Tahun ini, IFG Labuan Bajo Marathon menyediakan lima kategori lomba yaitu Marathon, Half Marathon, 10K, 5K, dan Kids Sprint. Hadirnya IFG Labuan Bajo Marathon ini diharapkan dapat melahirkan bibit-bibit lari muda, serta menumbuhkan perekonomian lokal melalui wisata olahraga dan budaya.