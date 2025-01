Ini Kurs Dolar AS di Bank BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini, 24 Januari 2025

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah menguat 0,37% atau 60,5 poin ke level Rp16.223 per dolar AS. Indeks dolar AS menguat 0,011% ke level 108,17.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke level Rp16.223 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Jumat (24/1/2025).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah menguat 0,37% atau 60,5 poin ke level Rp16.223 per dolar AS. Indeks dolar AS menguat 0,011% ke level 108,17.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya dibuka menguat. Dolar Hong Kong dan dolar Taiwan masing-masing menguat 0,06%. Peso Filipina dan yuan China turut menguat masing-masing 0,25% dan 0,09%.

Mata uang yang melemah antara lain yen Jepang sebesar 0,17%, won Korea Selatan susut 0,12%, dolar Singapura melemah 0,01%, dan rupee India sebesar 0,12%.

Sebelumnya, pengamat forex Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa pergerakan mata uang turut dipengaruhi isyarat Presiden AS Donald Trump untuk mengenakan tarif 10% pada impor dari China mulai 1 Februari, serta memperingatkan potensi penerapan tarif terhadap Uni Eropa.

Selain itu, dia berencana menambahkan sanksi baru terhadap Rusia jika tidak mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang di Ukraina. Trump menyatakan bahwa tarif serupa juga dapat diterapkan pada ‘negara-negara peserta lainnya’.

“Dia juga berjanji untuk mengenakan tarif kepada Uni Eropa, mengenakan tarif sebesar 25% terhadap Kanada dan Meksiko, serta mengatakan bahwa pemerintahannya sedang membahas bea masuk sebesar 10% terhadap Tiongkok karena fentanil dikirim ke AS,” ujarnya dalam keterangan tertulis, kemarin (23/1/2025).

Dengan kondisi, bagaimana nilai tukar rupiah di bank Tanah Air?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.26 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.203 dan harga jual sebesar Rp16.228 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.080 dan Rp16.380 per pukul 08.01 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.08 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.080 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.380 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.30 WIB masing-masing sebesar Rp16.200 dan Rp16.223 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.125 dan Rp16.325 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate per pukul 09.07 WIB masing-masing sebesar Rp16.215 dan Rp16.255.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.025 dan harga jual senilai Rp16.375. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir Kamis pukul 09.36 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.12 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.000 dan Rp16.350.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.201 dan harga jual sebesar Rp16.221 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.075 dan jual sebesar Rp16.375. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.35 WIB.