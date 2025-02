Nilai Tukar Dolar Amerika di BCA, BRI, Mandiri dan BNI Hari Ini (25/2) Setelah Danantara Diluncurkan

Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.288 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan awal pekan ini, Selasa (25/2/2025).

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.288 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan awal pekan ini, Selasa (25/2/2025). Meski tidak terkait langsung, kemarin Presiden Prabowo telah meluncurkan pusat investasi (SWF) salah satu terbesar di dunia yakni Badan Pusat Investasi (BPI) Danantara dengan aset kelolaan awal lebih dari Rp14.000 triliun yang diharapkan memperkuat investasi di dalam negeri.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,06% atau ke level Rp16.288. Indeks dolar AS menguat 0,38% ke level 107,41.

Beberapa mata uang kawasan Asia Pasifik dibuka bervariasi. Yen Jepang yang turun 0,20%, won Korea Selatan menguat 0,02%, dolar Taiwan turun 0,16%, yuan China turun 0,16%, dan dolar Singapura naik 0,01%.

Kemudian peso Filipina turun 0,19%, rupee India stagnan, ringgit Malaysia melemah 0,19%, dan baht Thailand melemah 0,01%.

Pengamat Forex Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif, tetapi berpotensi ditutup melemah pada rentang Rp16.260-Rp16.330 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Sementara itu, analis BRI Danareksa Sekuritas Helmy Kristanto dan Kefas Sidauruk mengatakan Current Account Deficit (CAD) Indonesia pada kuartal IV/2024 yang menyempit menjadi 0,3% PDB dari 0,6% pada kuartal sebelumnya berpotensi menopang stabilitas rupiah.

Selain itu, kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) juga dinilai dapat menopang stabilitas rupiah dengan meningkatnya pasokan dolar AS di dalam negeri. Kondisi itu dinilai Helmy dan Kefas membuka ruang bagi Bank Indonesia untuk kembali melakukan pelonggaran kebijakan moneter.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.48 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.290 dan harga jual sebesar Rp16.310 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.125 dan Rp16.425 per pukul 08.01 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.03 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.125 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.425 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.36 WIB masing-masing sebesar Rp16.275 dan Rp16.303 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.200 dan Rp16.400 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate per pukul 09.11 WIB masing-masing sebesar Rp16.275 dan Rp16.305.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.050 dan harga jual senilai Rp16.400. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir Senin pukul 09.44 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.14 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.050 dan Rp16.400.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.281 dan harga jual sebesar Rp16.301 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.180 dan jual sebesar Rp16.430. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.50 WIB.