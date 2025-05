Nilai Tukar Rupiah ke Dolar AS Hari Ini (19/5) Turun ke Rp16.480, Intip Kurs di Bank Mandiri, BCA, BRI, & BNI

Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.480 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan awal pekan ini, Senin (19/5/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah pada awal perdagangan pekan ini, Senin (19/5/2025). Mengutip data Bloomberg, rupiah turun 0,22% ke level Rp16.480 per dolar Amerika Serikat (AS).

Pelemahan rupiah terjadi di tengah penurunan indeks dolar AS sebesar 0,24% ke posisi 100,84. Pergerakan mata uang Asia pagi ini pun bervariasi. Yen Jepang tercatat menguat 0,37%, dolar Hong Kong turun 0,07%, dolar Singapura naik 0,15%, dolar Taiwan melemah 0,12%, dan won Korea menguat 0,11%.

Sementara itu, peso Filipina melemah 0,27%, rupee India menguat tipis 0,04%, yuan China stagnan, ringgit Malaysia turun 0,39%, dan baht Thailand menguat 0,40%.

Ekonom Senior Samuel Sekuritas Fithra Faisal menilai bahwa sentimen pasar terhadap rupiah masih tergolong positif meskipun ada tanda-tanda perlambatan. Ia menjelaskan, tren penguatan rupiah masih tertahan di kisaran Rp16.400, yang merupakan area krusial sejak Juni 2024.

“Pekan lalu rupiah sempat menguat dari Rp16.550, tetapi masih tertahan di sekitar Rp16.400. Area Rp16.400–Rp16.270 menjadi kunci sebelum penguatan bisa berlanjut,” ujarnya dalam riset yang dirilis hari ini.

Menurut Fithra, kondisi credit default swap (CDS) Indonesia tenor 5 tahun dan pola yield spread antara Surat Utang Negara (SUN) dan US Treasury menunjukkan sinyal positif terhadap prospek pasar obligasi domestik, khususnya SUN benchmark tenor 10 tahun.

Dengan kondisi ini, bagaimanakah nilai tukar rupiah di bank jumbo alias KBMI IV Tanah Air pada hari ini (19/5/2025)

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.43 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.455 dan harga jual sebesar Rp16.475 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.340 dan Rp16.640 per pukul 08.03 WIB.

Sementara pada Bank Notes pada pukul 08.05 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.340 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.640 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.38 WIB masing-masing sebesar Rp16.458 dan Rp16.484 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.380 dan Rp16.580 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 08.52 untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.470 dan Rp16.500.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.175 dan harga jual senilai Rp16.525. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir Jumat pukul 13.59 WIB.

Untuk Bank Notes dengan pembaruan terakhir Jumat pukul 09.53 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.250 dan Rp16.600.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.468 dan harga jual sebesar Rp16.488 berdasarkan special rates.

TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.335 dan jual sebesar Rp16.635. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.35.