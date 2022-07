Kurs Jual Beli Dollar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI (BBNI), Hari Ini (5/7)

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terpantau melemah pada pembukaan perdagangan hari ini, Selasa (5/7/2022), dan hampir menyentuh Rp15.000.

Berdasarkan data Bloomberg, mata uang Garuda dibuka melemah tipis 1,50 poin atau 0,01 persen ke posisi Rp14.973,00 per dolar AS. Sementara itu, pada pukul 09.10 WIB, indeks dolar AS terpantau berada di posisi 105,1380.

Selain rupiah, mata uang lain di kawasan Ais juga dibuka melemah, di antaranya yen Jepang yang turun 0,52 persen, ringgit Malaysia turun 0,09 persen, dolar Taiwan turun 0,03 persen, dan dolar Hongkong turun 0,01 persen terhadap dolar AS.

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada perdagangan hari ini, Selasa (5/7/2022)? Simak uraian berikut:

Kurs dollar di BCA hari ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada Selasa (5/7/2022) pukul 09.18 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.976 dan harga jual sebesar Rp14.996 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.34 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.829 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.129 per dolar AS.

BRI

Selanjutnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada Selasa (5/7/2022) pukul 09.05 WIB masing-masing sebesar Rp14.958 dan Rp14.983 untuk e-rate.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp14.899 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.099 per dolar AS.

Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada Selasa (5/7/2022) pukul 08.47 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.965 dan harga jual sebesar Rp14.995 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes pada pukul 09.11 WIB dengan harga beli sebesar Rp14.740 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.090 per dolar AS.

BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada Selasa (5/7/2022) pukul 09.10 WIB masing-masing sebesar Rp14.962 dan Rp15.011.

Untuk bank notes BNI pada 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.815 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.165 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada Selasa (5/7/2022):

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.829 15.129 E Rate 14.976 14.996 Bank Notes 14.829 15.129

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.899 15.099 E Rate 14.958 14.983

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.740 15.090 E Rate 14.965 14.995 Bank Notes 14.740 15.090

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.815 15.165 E Rate 14.962 15.011 Bank Notes 14.815 15.165

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :