Tarik Tunai Bank KB Bukopin (BBKP) Bisa Tanpa Kartu di ATM CIMB Niaga (BNGA)

Bisnis.com, TANGERANG SELATAN – PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) bersama PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) dan PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) meresmikan implementasi layanan tarik tunai tanpa kartu (cardless withdrawal) melalui jaringan ATM Bersama.

Dengan inovasi tersebut, kini seluruh mesin ATM CIMB Niaga telah siap digunakan untuk melayani transaksi tarik tunai tanpa kartu bagi bank peserta ATM Bersama. Adapun, KB Bukopin merupakan bank pertama yang siap memanfaatkan layanan tarik tunai tanpa kartu untuk nasabahnya di ATM CIMB Niaga.

Head of Secured Lending and Retail Deposit Business CIMB Niaga Christian Tjan menyatakan implementasi layanan tarik tunai tanpa kartu untuk transaksi off us (beda bank) ini sejalan dengan tren gaya hidup masyarakat di era digital yang gemar bertransaksi secara nontunai (cashless) dan tanpa kartu (cardless).

Selain itu, Tjan menyampaikan layanan transaksi tarik tunai tanpa kartu ini juga merupakan wujud dukungan nyata industri perbankan dan sistem pembayaran terhadap pencapaian sustainable development goals (SDGs), salah satunya dengan mengurangi penggunaan kartu ATM atau debit berbahan plastik.

Di sisi lain, Executive Vice President (EVP) Digital Division Head Bank KB Bukopin Charles Budiman mengungkapkan bahwa transaksi tarik tunai tanpa kartu juga dapat mengurangi risiko terhadap kartu ATM atau debit apabila hilang atau tertelan.

Di samping itu, nasabah juga terhindar dari penipuan karena fitur yang disajikan hanya bisa digunakan untuk tarik tunai dari rekening nasabah sendiri dan proses transaksi menjadi lebih cepat.

Charles menyampaikan bahwa kerja sama dengan CIMB Niaga ini juga sebagai upaya perseroan untuk memberikan layanan perbankan kecepatan, praktis, dan aman kepada nasabah.

“Implementasi cardless withdrawal ini bertujuan menyediakan kemudahan transaksi digital seiring dengan teknologi yang berkembang pesat saat ini. Selain itu, kerja sama ini sebagai salah satu upaya dalam mengimplementasikan alternatif transaksi dari industri perbankan digital,” ujar Charles di Griya CIMB Niaga, Tangerang Selatan, Rabu (6/7/2022).

Sementara itu, Direktur Utama Artajasa M. Ma’ruf mengungkapkan implementasi cardless withdrawal beda bank merupakan solusi bagi nasabah perbankan dalam menjawab kebutuhan transaksi perbankan secara mudah, cepat, dan aman.

“Artajasa sebagai perusahaan pioner switching di Indonesia, turut memfasilitasi CIMB Niaga menjadi first mover bank acquirer dan Bank KB Bukopin menjadi first mover bank issuer untuk layanan cardless withdrawal beda bank, sehingga layanan ini bisa bermanfaat bagi industri perbankan,” tutur M. Ma’ruf.

