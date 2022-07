Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini (25/7)

Bisnis.com, JAKARTA – Rupiah dibuka menguat 32 poin atau 0,21 persen menjadi Rp14.961 per dolar AS pada Selasa (26/7/2022) pukul 09.00 WIB. Sementara itu, indeks dolar AS terkoreksi 0,21 persen ke level 106,257

Mengutip Bloomberg, rupiah ditutup menguat 20,5 poin atau 0,14 persen ke Rp14.993 per dolar AS pada Senin (25/7). Adapun, indeks dolar AS terpantau melemah tpis 0,07 persen ke 106,65.

Bersama dengan rupiah, mata uang peso Filipina menguat 0,36 persen, rupee India menguat 0,02 persen, dan dolar Singapura menguat 0,14 persen.

Baca Juga : Alibaba Group Bahas Digitalisasi Perbankan dalam FSI Cloud Summit Hari Ini (26/7)

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada perdagangan hari ini, Senin (18/7/2022)? Simak uraian berikut:

BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.06 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.956 dan harga jual sebesar Rp14.976 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.27 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.819 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.119 per dolar AS.

BRI

Sejauh ini, laman resmi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) tidak dapat diakses sehingga belum menampilkan kurs jual beli hari ini.

Baca Juga : Nasabah Saldo Nol jadi Beban bagi BCA? Simak Alasannya

Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.54 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.965 dan harga jual sebesar 14.985 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes pada pukul 09.21 WIB dengan harga beli sebesar Rp14.775 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.125 per dolar AS.

BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pukul 09.10 WIB masing-masing sebesar Rp14.942 dan Rp14.991.

Untuk bank notes BNI pada 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.795 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.145 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada Senin (25/7/2022):

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.819 15.119 E Rate 14.956 14.976 Bank Notes 14.819 15.119

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.775 15.125 E Rate 14.965 14.985 Bank Notes 14.775 15.125

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.795 15.145 E Rate 14.942 14.991 Bank Notes 14.795 15.145

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :