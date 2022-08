Bank BJB (BJBR) Kolaborasi dengan 7 Developer Perumahan di Semarang

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) atau Bank BJB terus memperluas kolaborasi dengan para developer (pengembang) perumahan guna menyukseskan program pemerintah melalui layanan pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) maupun komersil.

Komitmen tersebut dibuktikan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara Bank BJB Cabang Semarang dengan 7 developer perumahan yang merupakan anggota dari Himperra dan REI pada Kamis 12 Agustus 2022.

Adapun, ketujuh developer tersebut di antaranya PT Pringapus Jaya Bersama dengan proyek Puri Harmoni Pringapus (FLPP), PT Taman Gaharu Bersinar dengan proyek Gaharu Village (FLPP), dan PT Adinata Graha Raya dengan proyek Graha Raya (FPLL).

Kemudian, ada PT Danar Mulya Jaya dengan proyek Cluster Amarylus (komersil), PT Dasa Griya Kencana dengan proyek Graha Pandawa (FLPP), PT Cahaya Tiga Berlian dengan proyek Pantura Sylvia Regency (FLPP), serta PT Kini Jaya Indah dengan proyek Plamongan Indah Blok G (komersil).

Secara terpisah, Direktur Konsumer & Ritel Bank BJB Suartini mengatakan pihaknya senantiasa bekerja sama dengan para pengembang perumahan yang memiliki track record bagus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan hunian.

"Melalui kolaborasi dengan pengembang di berbagai daerah, Bank BJB ikut menyukseskan program pemerintah dalam percepatan pemenuhan kebutuhan perumahan melalui berbagai fasilitas pembiayaan perumahan yang mudah dan cepat," ujar Suartini dalam keterangan tertulis, seperti dikutip pada Sabtu (13/8/2022).

Suartini menyampaikan Bank BJB tercatat sebagai salah satu bank terbaik dalam penyaluran FLPP dari pemerintah dengan menyediakan kredit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lebih lanjut, dia mengatakan pencapaian BJB KPR Sejahtera FLPP terus tumbuh sejalan dengan kebijakan FLPP yang baru memudahkan developer serta pembeli rumah karena ada beberapa lampiran persyaratan yang dipangkas.

"Bersama para pengembang/developer terpercaya, Bank BJB terus memperluas akses kredit pemilikan rumah yang terjangkau bagi masyarakat, khususnya MBR," ujarnya.

Selain itu, Suartini menambahkan bahwa Bank BJB juga terus mendorong penyaluran kredit perumahan di segmen komersil seiring daya beli masyarakat kembali meningkat pasca pandemi dan pulihnya ekonomi.

Sekadar informasi, emiten bersandi saham BJBR ini memiliki berbagai produk dan program KPR, seperti bjb KPR GAUL. Produk KPR ini menawarkan bunga yang kompetitif dan memiliki jangka waktu pinjaman sampai dengan 25 tahun. Selain itu, produk KPR ini memiliki fasilitas program stimulus DP 0 persen, namun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Selain produk bjb KPR GAU, perseroan menyediakan program bjb KPR Membumi dengan pemberian suku bunga menarik sebesar 6,76 persen fixed 3 tahun untuk tujuan pembelian, take over dari bank lain, hingga top up serta produk dan program KPR lainnya.

