Gelar Maybank Marathon 2022 di Bali, Begini Persiapan BNII

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) menyampaikan seluruh aspek penyelenggaraan Maybank Marathon 2022 telah memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh badan atletik dunia. Termasuk keterlibatan atlet lari elite international.

Maybank Indonesia siap menggelar Maybank Marathon 2022 di Bali yang akan diikuti oleh sekitar 10.000 peserta.

Project Director Maybank Marathon, Widya Permana mengatakan sejak ajang Maybank Marathon 2022 diumumkan pada akhir Maret lalu, Panitia Penyelenggara telah melakukan rangkaian persiapan, diantaranya, rute lari, persiapan tenaga dan fasilitas medis serta fasilitas pendukung lainnya hingga pengamanan untuk mendukung kelancaran Maybank Marathon 2022 pada 28 Agustus nanti.

“Dalam penyelenggaraan Maybank Marathon, faktor keamanan dan keselamatan seluruh peserta lari adalah prioritas,” kata Widya dalam siaran pers dikutip, Rabu (17/8/2022).

Maybank Marathon 2022 akan memperebutkan total hadiah lebih dari Rp2,4 miliar untuk 118 pemenang. Ada pun jumlah peserta Maybank Marathon 2022 yang sudah melakukan registrasi sebanyak hampir 10.000 peserta di ketiga kategori yang diperlombakan yaitu Marathon (42,195 km), Half Marathon (21,0975 km) dan 10K.

Di samping itu Maybank Marathon juga memperlombakan kategori tambahan untuk peserta anak-anak (children Sprint) dan peserta kategori wheelchair.

Dari segi kewarganegaraan, jumlah peserta Maybank Marathon 2022 tersebut didominasi oleh peserta dari dalam negeri dan dari 50 negara, di antaranya, peserta terbanyak dari Malaysia, Jepang, Singapura, Australia, Inggris, dan lain-lain.

Seluruh rute kategori lintasan Maybank Marathon telah disertifikasi oleh Association of International Marathons and Distance Races (AIMS) dan World Athletics (WA), atau dahulu dikenal dengan International Association of Athletics Federations (IAAF). Pengukuran rute juga dilakukan oleh International Measurement Administrator yang memegang Grade A IAAF-AIMS course measurer.

Pengambilan Race Pack atau Race Pack Collection (“RPC”) akan dilaksanakan pada 26-27 Agustus 2022 di Taman Bhagawan, Benoa, Bali. Demi keamanan dan keselamatan peserta,

Maybank Indonesia memberlakukan peraturan ‘You Register, You Run’ yang mewajibkan seluruh peserta untuk mengambil race pack sesuai dengan nama yang telah terdaftar, dan tidak dapat diwakilkan. Selain itu, slot lari juga tidak dapat dipindah-tangankan. Peserta hanya dapat berlari di kategori yang dipilih sesuai pendaftaran.

Widya menambahkan mengusung semangat satu dekade Maybank Marathon 2022, kegiatan Race Pack Collection akan Maybank kemas menjadi sebuah festival hiburan yang akan diramaikan oleh artis-artis ternama Indonesia, serta eksibisi program keberlanjutan Maybank Indonesia.

“Di samping itu, kami juga akan menerapkan sistem pembayaran menggunakan QRIS yang tersedia pada aplikasi digital banking M2U untuk para peserta membeli berbagai macam produk-produk ternama dari sponsor kami,” kata Widya.

