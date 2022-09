Astra Life Tawarkan Asuransi Risiko Cedera untuk Pencinta Olahraga

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan asuransi bagian Grup Astra (ASII), PT Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) menyasar para pencinta olahraga untuk produk terbarunya.

Marketing & Alternate Channel Group Head Astra Life Windy Riswantyo mengungkap bahwa lahirnya produk ini sejalan dengan antusiasme dan kesadaran masyarakat dalam berolahraga kembali meningkat, seiring aktivitas luar ruang yang sudah mulai kembali normal selepas pandemi Covid-19.

"Berolahraga selain untuk kesehatan, juga menjadi hiburan dan gaya hidup yang lekat dengan masyarakat di daerah urban yang umumnya memiliki tingkat stress yang cukup tinggi," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (16/9/2022).

Buktinya, menurut The Least and Most Stressful Cities Index 2021, Jakarta menjadi salah satu kota di Indonesia yang tercatat memiliki tingkat stress yang cukup tinggi di dunia, yaitu berada di urutan kesembilan dengan skor 41,8 dari skala 1-100 poin, di mana skor yang semakin rendah menandakan tingkat stress yang kian meningkat.

Oleh sebab itu, untuk memberi rasa aman dalam berolahraga, Astra Life akan mendorong perlindungan olahraga ASLI iSport Protection (iSport), asuransi olahraga pertama di Indonesia yang dapat melindungi risiko cedera sampai kecelakaan di semua jenis olahraga.

"Sebagai perusahaan asuransi jiwa, secara konsisten kami mengajak masyarakat untuk memiliki gaya hidup sehat, seperti dengan berolahraga dan kami berkomitmen terus mendukung masyarakat pegiat olahraga melalui produk perlindungan olahraga iSport, agar masyarakat dapat menjalankan kegiatan berolahraga dengan tenang dan nyaman," tambahnya.

Astra Life dalam produk ini bukan sekadar mengakomodasi olahraga ringan, seperti aerobic, bulu tangkis, golf, tenis, fitness, dan lari, tapi juga sampai olahraga ekstrem, seperti sepeda gunung, terjun payung, scuba diving, dan sebagainya.

Produk ini pun akan memberikan manfaat yang sesuai bagi para pegiat olahraga dengan berbagai risiko, seperti dehidrasi berat, heat stroke, cedera kepala berat, cedera spinal cord, strain, sprain, sampai dislokasi yang mungkin terjadi pada tubuh akibat aktivitas berolahraga.

"Harga premi produk ini ditawarkan mulai dari Rp64.000 untuk masa pertanggungan selama satu minggu. Selanjutnya, ASLI iSport Protection juga memberikan manfaat perlindungan untuk berbagai kecelakaan yang mungkin terjadi ketika berolahraga," ungkap Windy.

Misalnya, penggantian biaya fisioterapi dan biaya pemulihan, santunan patah tulang, manfaat penggantian biaya rawat jalan darurat, manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan, hingga manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan di kendaraan umum atau hari libur nasional.

Dalam momentum semangat peringatan Hari Olahraga Nasional yang diperingati setiap 9 September, Astra Life melihat ada lima cabang olahraga yang tengah diminati masyarakat saat ini, yaitu Bulu Tangkis, Tenis, Golf, Fitness, dan Bersepeda.

