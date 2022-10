Kurs Dolar AS di BCA, BRI, dan BNI Hari Ini Selasa (4/10/222)

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah berpotensi melemah kembali hari ini, Selasa (4/10/2022) dengan berkisar di level Rp15.300 terhadap dolar AS.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif. Adapun potensi ditutup melemah cukup kuat pada rentang Rp15.290 - Rp15.370 per dolar AS.

Menurutnya dolar AS masih lebih kuat terhadap mata uang lainnya setelah pemerintah Inggris setuju untuk mempermudah rencananya untuk pemotongan pajak yang tidak didanai.

“Tren ini secara luas diperkirakan akan menguatkan dolar AS dalam beberapa bulan mendatang, karena beberapa bank sentral menaikkan suku bunga lebih jauh untuk memerangi inflasi yang membandel,” kata Ibrahim dalam risetnya, Senin (3/10/2022).

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, dan BNI?

Kurs dolar di BCA hari ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 08.02 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.249 dan harga jual sebesar Rp15.269 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.24 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.109 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.409 per dolar AS.

Kurs dolar di BRI hari ini

Selanjutnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 08.50 WIB masing-masing sebesar Rp15.238 dan Rp15.328 untuk e-rate.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.210 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.410 per dolar AS.

Kurs dolar di BNI hari ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 08.50 WIB masing-masing sebesar Rp15.291 dan Rp15.311.

Untuk bank notes BNI pada 08.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.120 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.470 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, dan BNI pada Selasa (4/10/2022):

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.109 15.409 E Rate 15.249 15.269 Bank Notes 15.109 15.409

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.210 15.410 E Rate 15.238 15.328

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.120 15.470 E Rate 15.291 15.311 Bank Notes 15.120 15.470

