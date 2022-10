Oto Multiartha Jadi Pemenang The Most Efficient Multifinance BIFA 2022, Ini Profilnya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — PT Oto Multiartha menjadi pemenang dalam ajang ajang Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2022 sebagai The Most Efficient Multifinance untuk kategori perusahaan multifinansial dengan aset di atas Rp10 triliun.

Oto Multiartha mengungguli sejumlah kandidat lain seperti PT Federal International Finance, PT Astra Sedaya Finance, PT Bussan Auto Finance, dan PT Toyota Astra Financial Services.

Perusahaan yang sebelumnya bernama PT Manunggal Multi Finance itu awalnya beroperasi dengan izin kegiatan usaha yang meliputi leasing, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen.

Perubahan nama menjadi Oto Multiartha terjadi pada 1995 dan diikuti dengan masuknya Sumitomo Corporation sebagai pemegang saham pada 1996. Setelah melalui rekapitalisasi struktur permodalan yang dilakukan di tahun 1998, Sumitomo Corporation resmi berperan sebagai Pemegang Saham Mayoritas Perseroan.

Oto Multiartha resmi berusia 27 tahun pada 2021 dan masuk dalam jajaran 10 perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia. Saat ini, 49,90 persen saham digenggam oleh Summit Auto Group, Sumitomo Mitsui Banking Corporation menggenggam 35,10 persen, da PT Sinar Mas Multiartha Tbk. sebesar 15 persen.

Bisnis Indonesia Group menganugerahkan 34 penghargaan kepada perusahaan maupun pemimpin puncak bisnis pilihan, khususnya yang bergerak di industri keuangan dan pasar modal, melalui penganugerahan ini.

Harapannya, industri keuangan dan pasar modal di Tanah Air, baik bank, asuransi, multifinance, maupun sekuritas semakin terpacu untuk berperan lebih besar dalam pemulihan perekonomian. BIFA sendiri hadir sebagai bentuk penghargaan individu dan perusahaan finansial yang berhasil mencatatkan kinerja menonjol dan efisiensi tinggi serta konsisten berada dalam koridor praktik berbisnis yang baik.

“Beragam inovasi telah dilakukan oleh perusahaan maupun individu-individu yang terlibat dalam industri keuangan maupun investasi di pasar modal demi meningkatkan efisiensi, menaikkan kinerja, bertahan di tengah pandemi, hingga bertransformasi menyiasati dinamika ekonomi global. Tentu saja, keberhasilan dan kreativitas menghadapi tantangan-tantangan semacam ini layak untuk mendapatkan penghargaan,” ujar Presiden Komisaris Jurnalindo Aksara Grafika (Bisnis Indonesia) Hariyadi Sukamdani.

