Dibuka Melemah, Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI (BBNI) Hari Ini (1/11)

Bisnis.com, JAKARTA – Rupiah dibuka melemah 0,24 persen atau 37,50 poin ke Rp15.635 per dolar AS pada awal perdagangan hari ini, Selasa (1/11/2022). Adapun indeks dolar AS terpantau turun 0,11 persen atau 0,12 poin ke 111,41.\

Nilai tukar rupiah pada hari ini diprediksi tertekan oleh volatilitas dolar AS menjelang rapat Bank Sentral Federal Reserve (The Fed) terkait dengan kebijakan suku bunga.

Sebagai catatan, kemarin (31/10), rupiah mengakhiri perdagangan dengan pelemahan sebesar 0,28 persen atau 43,5 poin ke Rp15.597,5 per dolar AS. Di tengah pelemahan mata uang Garuda, mayoritas mata uang lain di kawasan Asia terpantau ikut turun.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan dolar AS melanjutkan penguatan pada beberapa hari mendatang di tengah antisipasi para trader terhadap kebijakan suku bunga The Fed pada November 2022.

Lantas, bagaimana dengan kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, BNI, dan Mandiri?

Kurs Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) pukul 09.31 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.651 dan harga jual sebesar Rp15.671 berdasarkan e-rate.

Sementara itu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.35 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.469 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.769 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.469 15.769 E Rate 15.651 15.671 Bank Notes 15.469 15.769

Kurs Dolar AS di BRI Hari Ini

Adapun, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pukul 09.23 WIB masing-masing sebesar Rp15.650 dan Rp15.670 untuk e-rate.

Berdasarkan TT counter, BRI menetapkan harga beli pada pukul 09.05 WIB sebesar Rp15.570 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.770 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.570 15.770 E Rate 15.650 15.670

Kurs Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

Selanjutnya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pukul 09.24 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.630 dan harga jual sebesar Rp15.650 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan bank notes, Bank Mandiri pada pukul 09.03 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.560 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.610 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.570 15.920 E Rate 15.375 15.725 Bank Notes 15.560 15.610

Kurs Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pukul 09.30 WIB masing-masing sebesar Rp15.638 dan Rp15.658 untuk e-rate.

Untuk bank notes, BNI pada pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.480 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.830 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.480 15.830 E Rate 15.638 15.658 Bank Notes 15.480 15.830

