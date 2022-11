Kelebihan dan Kekurangan Pay Later

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Skema pembayaran buy now paylater kini sedang booming, terutama di beragam ecommerce tanah air.

Jenis pinjaman baru yang menarik ini memungkinkan konsumen membayar pembelian online mereka dengan beberapa cicilan tanpa bunga selama beberapa minggu atau beberapa bulan. Persetujuan umumnya cepat dan mudah karena terjadi dengan lancar di halaman pembayaran pengecer online.

Seiring melonjaknya belanja online selama pandemi, begitu pula pembiayaan BNPL di mana-mana.

Sebuah studi baru dari Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB) menyatakan ada beragam manfaat dan kekurangan dari BNPL berikut ini dilansir dari Money.com:

Kelebihan BNPL

1. Tidak ada bunga

Pemberi pinjaman BNPL umumnya tidak membebankan bunga atas pembayaran cicilan. Itu daya tarik utama bagi konsumen.

2. Tidak ada biaya keterlambatan

Beberapa pemberi pinjaman BNPL tidak membebankan biaya keterlambatan, tetapi yang lain melakukannya. Penting untuk memahami persyaratan pinjaman sebelum Anda menyelesaikan transaksi.

3. Struktur pembayaran yang mudah

Sebagian besar pinjaman BNPL dirancang untuk dilunasi dalam empat kali angsuran dalam hitungan minggu. Setelah pinjaman itu dilunasi, itu menghilang - tidak ada batas kredit bergulir seperti yang ada pada kartu kredit utama. Dan karena banyak pemberi pinjaman BNPL mengaktifkan pembayaran otomatis (dan mengharuskan pelanggan untuk menyimpan kartu debit atau kartu kredit), konsumen cenderung melupakan pembayaran. Sayangnya, pembayaran otomatis wajib juga dapat menyebabkan masalah seperti cerukan, catat CFPB.

4. Persetujuan cepat

Pembeli online dapat disetujui untuk pinjaman BNPL dalam hitungan detik.

Kekurangan BNPL

1. Hutang yang tidak berkelanjutan

CFPB memperingatkan bahwa kemudahan mengambil pinjaman BNPL dapat menyebabkan konsumen mengambil terlalu banyak pinjaman sekaligus dan menghasilkan lebih banyak hutang daripada yang mampu mereka bayar. Mengambil pinjaman BNPL secara teratur untuk jangka waktu yang lama juga dapat menyebabkan tekanan keuangan, kata CFPB.

2. Kerusakan skor kredit

Biro kredit seperti Equifax mulai memasukkan data BNPL ke dalam laporan kredit. Itu bisa menjadi hal yang baik bagi banyak orang (rekam jejak pembayaran tepat waktu akan meningkatkan skor kredit Anda), tetapi itu juga berarti pembayaran BNPL yang terlambat dapat merusak skor Anda dan membuatnya lebih sulit dan lebih mahal untuk meminjam.

3. Biaya

Beberapa BNPL mengubah biaya layanan dan biaya keterlambatan. Biaya keterlambatan BNPL umumnya berkisar $7 per pembayaran yang terlewatkan untuk pinjaman yang rata-ratanya sekitar $135, menurut CFPB, tetapi struktur biaya akan bervariasi menurut pemberi pinjaman.

4. Bunga tersembunyi

Jika Anda membiayai pinjaman BNPL dengan kartu kredit yang tidak Anda bayar lunas, pada akhirnya Anda akan membayar bunga atas transaksi yang seharusnya “bebas bunga”.

5. Masalah privasi data

“Beli Sekarang, Bayar Nanti pemberi pinjaman dapat mengumpulkan informasi yang sangat mendetail tentang perilaku pembelian Anda, dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh kartu tradisional,” Direktur CFPB Rohit Chopra baru-baru ini memperingatkan. Pemberi pinjaman dapat menggunakan data itu untuk mendorong pengguna membelanjakan dan meminjam lebih banyak, katanya.

Sementara itu, paylater juga dinilai dapat membantu para pelaku usaha dalam menaikan angka pembelian rata-rata (average basket size) pembeli sebesar 30% berdasarkan survey yang dilakukan bersama dengan ratusan merchant Atome.

“Atome telah menggandeng lebih dari 10,000 toko atau outlet baik secara offline ataupun online. Mitra yang telah masuk dalam ekosistem inipun beragam, dari pilihan kebutuhan gaya hidup, gawai, hingga kebutuhan rumah tangga dan travel," ujar Winardi Wijaya, Country General Manager Atome.

Dia mengatakan, melalui ekosistem ini, Atome mengakomodir kebutuhan masyarakat secara keseluruhan serta memberikan opsi pembayaran sebagai langkah investasi dalam menjaga pembukuan keuangan mereka tetap stabil setiap bulannya.

Hal ini didukung dengan kemudahan sistem pembayaran cicilan yang diberikan oleh Atome hingga 12 bulan dengan suku bunga 0% alias tanpa bunga sama sekali untuk pilihan cicilan 30 hari dan 3 bulan. Masyarakat juga bisa dengan bebas menentukan lama cicilan sehingga memudahkan mereka dalam mengatur pengeluarannya.

Edukasi terkait hal inilah yang kemudian diakui oleh Winardi akan pelan-pelan mendorong angka literasi dan inklusi yang terus bertambah serta mendukung peningkatan status pemulihan ekonomi kearah yang positif.

“Kami optimis sistem pay later seperti Atome dapat memberikan pengaruh besar tidak hanya bagi kemajuan bisnis dan industri, namun mempercepat dan mendukung penguatan perekonomian Indonesia meski ancaman resesi masih ada,” tutup Winardi.

Dia juga menilai pay later diklaim bisa menjadi solusi dari ancaman resesi.

Salah satu faktor pendukung kondisi ini adalah adanya peningkatan daya konsumtif dan investasi masyarakat Indonesia pasca pandemi. Pulihnya konsumsi masyarakat ini juga didorong oleh perubahan pola gaya hidup masyarakat yang jadi terbiasa membeli kebutuhan secara online dan peralihan menggunakan sistem pay later sebagai metode pembayaran.

“Maraknya isu mengenai resesi secara tidak langsung membuat masyarakat Indonesia semakin jeli dalam mengatur pengeluarannya. Atome sendiri, yang baru saja masuk ke pasar Indonesia sejak tahun 2019 lalu, telah memiliki lebih dari 5 juta pengguna yang tersebar di seluruh Indonesia. Pertumbuhan pengguna Atome yang mencapai dua digit bahkan tiga digit perbulannya, membuktikan bahwa cukup besarnya antusias layanan pay later di Indonesia,” ungkap

Dia menambahkan, layanan pay later menjadi salah satu opsi terbaik yang dapat dinikmati masyarakat di era sekarang ini. Dengan kemudahan yang ditawarkan oleh industri pay later, memungkinkan masyarakat untuk dapat tetap berinvestasi di tengah memenuhi berbagai kebutuhan bulanannya. Hal ini dapat direalisasikan dengan memanfaatkan layanan pay later yang memungkinkan masyarakat untuk mengontrol nominal pembayaran bulanan atas transaksi yang mereka lakukan tiap bulannya.

