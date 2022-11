Tugu Insurance Raih Penghargaan di Top Financial Institution Awards 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) kembali meraih penghargaan Top Financial Institution Awards 2022 dari majalah digital The Finance Infobank. Pada kesempatan kali ini Tugu Insurance berhasil memboyong dua penghargaan sekaligus sebagai The Best CFO kategori General Insurance dan Winner untuk Best General Insurance 2022 kategori Premi Bruto Rp2,5 Triliun ke Atas yang dilaksanakan di Jakarta (24/11).

Majalah digital The Finance menganugerahkan penghargaan kepada 63 lembaga keuangan berkinerja terbaik, dimana terdiri dari 13 bank, 10 perusahaan asuransi jiwa, 20 perusahaan asuransi umum, dan 20 perusahaan multifinance yang dinilai berhasil menjadi yang terbaik. Lembaga keuangan yang dinilai terfokus pada bank, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi umum, dan perusahaan pembiayaan (multifinance).

Namun penghargaan diberikan berdasarkan hasil rating bertajuk “Top 20 Lembaga Keuangan 2022” yang dilakukan majalah The Finance terhadap laporan kinerja keuangan empat lembaga keuangan dalam tiga tahun terakhir, yakni dari tahun 2020 hingga pertengahan 2022.

“Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi The Finance kepada institusi dan eksekutif dari empat lembaga keuangan dengan kinerja terbaik selama tiga periode laporan keuangan. Mereka layak mendapat penghargaan, sebab meski dalam tekanan Pandemi Covid-19, mereka mampu menunjukkan kinerja terbaiknya,” ucap Eko B. Supriyanto selaku Chairman The Finance.

Emil Hakim selaku Direktur Keuangan & Layanan Korporat Tugu Insurance mengapresiasi 2 penghargaan ini sebagai salah satu buah manis dari kinerja segenap insan perseroan yang didukung oleh kepercayaan para pelanggan maupun Stakeholders.

“Penghargaan ini tentunya akan menambah semangat kami untuk meraih pencapaian yang lebih baik di usia Tugu Insurance yang ke- 41 tahun ini dengan seluruh dukungan kepercayaan pelanggan dan segenap Stakeholders” ucap Emil.

Sebelumnya pada 23 November, Emil Hakim juga berhasil meraih penghargaan The Next Top 200 Leaders in Financial Sectors 2022 dari Majalah Infobank di event Top 100 CEO & The Next Leaders Forum 2022 yang merupakan forum nasional dan ajang penganugerahan hasil kolaborasi antara Infobank Media Group bersama Ikatan Bankir Indonesia (IBI) ini mengangkat tajuk menarik “The Secrets of Effective Leadership in a Crisis”.

Acara ini terdiri dari serangkaian agenda, diantaranya Economic Outlook 2023, Leadership Sharing, pemberian anugerah Bankers of the Year 2022, CEO of the Year 2022, dan acara puncak pengakuan jajaran Top 100 CEO & The Next 200 Leaders 2022 versi Infobank.

