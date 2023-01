Bank Digital Milik BCA (BBCA) Targetkan Capai 2 Juta Nasabah Tahun Ini

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank BCA Digital atau Blu by BCA Digital menargetkan pertumbuhan nasabah mencapai hampir 100 persen menjadi 2 juta nasabah hingga akhir 2023.



Head of Digital Business BCA Digital Edwin Tirta menjelaskan bahwa hal tersebut akan dicapai melalui sejumlah upaya. Terbaru, yakni melalui kerja sama dengan PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta (Perseroda).



"Untuk langkah awal, kami menyasar sebesar 20.000 dari pengguna MRT tersebut untuk menjadi nasabah blu by BCA Digital dalam satu tahun ke depan," jelasnya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (30/1/2023).



Edwin melanjutkan, hingga akhir 2023 mendatang BCA Digital diharapkan mampu menjaring nasabah hingga mencapai 2 juta nasabah. Adapun sepanjang 2022, nasabah blu by BCA Digital tercatat sebanyak 1,1 juta nasabah.



Sementara dari sisi himpunan dana pihak ketiga (DPK) target yang ditetapkan BCA Digital pada tahun ini yakni mencapai Rp11 triliun.



"Di Desember 2021 itu DPK kita itu Rp 1,7 triliun yang bertambah sekitar Rp 6,8 triliun pada 2022. Tahun ini pun kita menargetkan tambahan DPK sekitar Rp 5 triliun menjadi Rp 11 triliun," jelas Edwin.



Untuk diketahui sebelumnya, BCA Digital baru saja menjalin kerja sama dengan MRT Jakarta dengan menghadirkan layanan teknologi digital melalui kerja sama bank as a services (BaaS).



Kolaborasi antara MRT Jakarta dan blu memungkinkan pengguna aplikasi MRT-J untuk dapat dengan mudah melakukan kegiatan perbankan di aplikasi MRT-J, mulai dari membuka rekening blu, melakukan linkage akun blu dengan akun MRT-J, dan juga melakukan pembayaran untuk pembelian tiket MRT dengan menggunakan blu secara praktis.



Direktur Utama BCA Digital, Lanny Budiati menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan salah satu upaya blu untuk terus memperluas ekosistem digitalnya.



“Dengan terintegrasinya layanan perbankan blu di dalam aplikasi MRT-J, nasabah dapat dengan mudah melakukan kegiatan perbankan di mana saja dan kapan saja. Semoga dengan demikian, blu bisa menjadi sahabat finansial bagi para pengguna MRT-J dalam mencapai financial goals mereka.” pungkas Lani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : bca BCA Digital Bank Digital perbankan