Perkuat Posisi Sebagai Best Wealth Manager, HSBC Hadirkan Lokasi Cabang Baru

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank HSBC Indonesia (HSBC) meresmikan lokasi terbaru Kantor Cabang Jakarta Kebon Jeruk di Puri Indah Financial Tower, Jumat (10/3/2023).

Relokasi Kantor Cabang Jakarta Kebon Jeruk yang sebelumnya berlokasi di Wisma AKR diharapkan mampu memberikan layanan wealth management terpadu dan komprehensif bagi nasabah HSBC Premier di Jakarta.

Peresmian lokasi terbaru Kantor Cabang Jakarta Kebon Jeruk ini pun dilakukan direksi HSBC Indonesia bersama HSBC Global CEO Wealth and Personal Banking Nuno Matos dan HSBC Head of Wealth and Personal Banking International Betty Miao.

HSBC berkomitmen untuk menjadi wealth manager terkemuka di Asia. HSBC pun telah banyak berinvestasi dalam produk dan platform.

"Cabang Puri adalah contoh investasi pada platform yang difokuskan untuk nasabah Premier. Di kantor cabang ini, nasabah Premier dapat berdiskusi dengan relationship manager untuk kebutuhan pengelolaan kekayaan mereka," jelas Lanny Hendra, Direktur Wealth & Personal Banking HSBC Indonesia.

Lanny Hendra, menambahkan peresmian lokasi terbaru kantor cabang itu juga akan memperkuat posisi HSBC Indonesia sebagai The Best Wealth Manager di Tanah Air.

Pasalnya, HSBC Indonesia telah menerima penghargaan The Best Wealth Manager di Indonesia dari The Asset Asian Awards dalam lima tahun berturut-turut yakni pada periode 2018-2022.

Adapun, dalam kesempatan tersebut, Nuno Matos, Global CEO Wealth & Personal Banking HSBC, turut berinteraksi dengan nasabah Premier dan berpartisipasi dalam pertunjukan angklung bersama Presiden Direktur HSBC Indonesia Francois de Maricourt dan Direktur Wealth and Personal Banking HSBC Indonesia Lanny Hendra.

