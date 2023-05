Ticket War Coldplay BCA Presale Mulai Besok, BCA (BBCA) Pastikan Sistem Lancar

Bisnis.com, JAKARTA - Manajemen PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) memastikan kelancaran platform perbankan menjelang dibukanya penjualan tiket Coldplay "Music of the Spheres World Tour Jakarta" via BCA Presale esok hari, Rabu (16/5/2023).

Executive Vice President (EVP) Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menyampaikan bahwa pengoptimalan fasilitas pembayaran menjadi bentuk komitmen perseroan mendukung event yang dinilai mampu mendorong bangkitnya industri ekonomi kreatif di Indonesia.

"Untuk mengantisipasi tingginya traffic dan potensi masalah yang terjadi akibat banyaknya transaksi saat ticket war, BCA berkomitmen untuk memastikan platform perbankan transaksi yang aman dan andal, sekaligus menjadi solusi yang relevan bagi kebutuhan nasabah dan masyarakat," jelasnya kepada Bisnis, Selasa (16/5/2023).

Sebagai catatan, periode penjualan tiket Coldplay BCA Presale akan berlangsung pada 17 Mei - 18 Mei 2023 pukul 10.00 WIB melalui situs resmi coldplayinjakarta.com.

Pembayaran hanya dapat dilakukan dengan menggunakan metode pembayaran Kartu Kredit/Debit BCA Mastercard atau melalui transfer ke Virtual Account BCA.

Adapun terkait mekanisme pembayaran via Virtual Account, nantinya proses pembayaran tiket dapat dilakukan melalui aplikasi myBCA, BCA mobile atau KlikBCA.

"BCA sebagai Official Bank Sponsor tidak melayani penjualan tiket, melainkan hanya memfasilitasi pembayaran pembelian tiket secara online dengan metode pembayaran yang telah ditentukan," tegas Hera.

Berikut langkah-langkah melakukan pembayaran tiket Coldplay melalui Virtual Account, Debit BCA, hingga Kartu Kredit BCA selama periode BCA Presale.

1. Pembayaran via Virtual Account (VA)

- Masuk laman coldplayinjakarta.com dan pilih Ticket

- Klik ‘Buy Ticket‘ lalu pilih kategori tiket yang diinginkan

- Salin Nomor Virtual Account

- Buka Aplikasi myBCA

- Pilih fitur Transfer lalu pilih Virtual Account

- Masukan nomor Virtual Account

- Pada halaman konfirmasi, akan muncul nominal yang dibayarkan, nomor dan nama merchant kemudian klik lanjutkan jika sudah sesuai.

2. Pembayaran via Kartu Debit BCA

- Pastikan Kartu Debit BCA yang berlogo Mastercard dan sudah aktif Transaksi Debit Online melalui myBCA

- Masuk ke laman coldplayinjakarta.com dan pilih Tiket

-Klik ‘Buy Ticket‘ dan pilih kategori tiket yang diinginkan

-Pilih Pembayaran Credit / Debit Card kemudian masukan nomor Kartu Debit BCA Mastercard, Expired Date, dan kode CVC/CVV

- Masukkan kode OTP untuk verifikasi (Pastikan Anda memiliki pulsa reguler pada nomor ponsel yang terdaftar pada BCA Mobile untuk menerima kode OTP)

- Terakhir, pastikan pembayaran berhasil

3. Pembayaran via Kartu Kredit BCA

- Masuk ke laman coldplayinjakarta.com dan pilih Tiket

-Klik ‘Buy Ticket‘ dan pilih kategori tiket yang diinginkan

-Pilih Pembayaran Credit / Debit Card kemudian masukan nomor Kartu Debit BCA Mastercard, Expired Date, dan kode CVC/CVV

- Masukkan kode OTP untuk verifikasi (Pastikan Anda memiliki pulsa reguler pada nomor ponsel yang terdaftar pada BCA Mobile untuk menerima kode OTP)

- Terakhir, pastikan pembayaran berhasil

