Bank Oke (DNAR) Umumkan Inhyo Wang Resmi Menjabat Direktur Kredit dan IT

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) mengumumkan pengangkatan Inhyo Wang sebagai Direktur Kredit dan IT perseroan telah mengantongi persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Seiring dengan hal tersebut, Direktur Kepatuhan Bank Oke Efdinal Alamsyah menyampaikan bahwa Wang Inhyo secara resmi menjabat sebagai direksi perseroan per 6 Juli 2023.

"Bersama ini kami laporkan bahwa Inhyo Wang telah efektif menjabat sebagai Direktur Kredit dan Information Technology (IT) PT Bank Oke Indonesia Tbk. per 6 Juli 2023," jelasnya dalam laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Minggu (9/7/2023).

Untuk diketahui, Inhyo Wang sebelumnya ditunjuk sebagai Direktur kredit dan IT perseroan pada agenda rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) Bank Oke yang digelar pada 12 Mei 2023.

Sebelum dipilih menjadi Direktur DNAR, Inhyo menjabat sebagai Kepala Divisi Corporate di Bank Oke sejak tahun 2018.

Adapun, sebelumnya Inhyo juga diketahui pernah menjabat sebagai Direktur di Standard Chartered Bank (Korea) pada tahun 2005 hingga 2015.

Sementara pada 2016 hingga 2018, pria lulusan Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) itu diketahui sempat menjadi bagian dari OK Saving Bank (Korea) dan menjabat sebagai General Manager.

Adapun, susunan kepengurusan Bank Oke usai Inhyo Wang resmi menjabat menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama: Lim Cheol Jin

- Komisaris Independen: Sondang Martha Samosir

- Komisaris Independen: Chairudin*

Direksi

- Direktur Utama: Park Young Man

- Wakil Direktur Utama: Hendra Lie

- Direktur Kredit & IT: Inhyo Wang

- Direktur Bisnis: VM Djuni Wijaya*

- Direktur Kepatuhan: Efdinal Alamsyah

Catatan: (*) baru akan efektif menjabat setelah mendapat persetujuan dari OJK.

