Performa Kinerja Kinclong, Leaders Tugu Insurance Borong Apresiasi

Smallest Font Largest Font

Bisnsi.com, JAKARTA – PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) yang merupakan Emiten Anak BUMN PT Pertamina (Persero) dengan kode saham TUGU berhasil meraih dua penghargaan dalam Indonesia CEO Excellence Award dan Indonesia Best CMO Award 2023 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi.

Apresiasi pertama diberikan kepada Presiden Direktur Tugu Insurance, Tatang Nurhidayat yang meraih Indonesia CEO Excellence 2023 with Popularity in Maintaining Sustainable Performance Through Prudent Risk Management and Digitalization, dengan kategori asuransi umum.

Selanjutnya, Ery Widiatmoko selaku Direktur Pemasaran Asuransi Tugu Insurance juga mendapatkan apresiasi sebagai Best Chief Marketing Officer 2023 in Continuous Improvement Through Optimizing and Strengthening Multichannel Distribution, dengan kategori asuransi umum.

Tatang Nurhidayat menyampaikan bahwa segenap pengurus perseroan maupun para insan #Tuguers turut mengapresiasi hal ini karena menjadi tambahan motivasi untuk terus mengembangkan kinerja maupun memberikan kemanfaatan bagi segenap Stakeholders Tugu Insurance.

“Harapan kami Tugu Insurance dapat terus meningkatkan kinerja produk maupun layanannya dengan mengoptimalkan inovasi teknologi digital demi memastikan keberlanjutan bisnis Perusahaan ," jelas Tatang.

Event ini digelar dengan tujuan untuk mengapresiasi kinerja tangguh para Pimpinan perusahaan, maupun Direktur Pemasaran dan melalui penilaian berdasarkan dari berbagai data sekunder yang didapat melalui metode penelitian desk research, media monitoring, dan expert panels.

Sementara apresiasi yang diberikan tersebut tak lepas dari kinerja Tugu Insurance yang terus menunjukan pertumbuhan positif hingga Triwulan III-2023, di mana Laba tahun berjalan konsolidasian melesat 333% secara YoY menjadi Rp1,14 triliun dari Rp262 miliar dan pencatatan Premi Bruto mencapai Rp5,45 Triliun naik 15% secara YoY.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News