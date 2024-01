Rupiah Melemah, Cek Kurs BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI Awal Pekan (15/1/2024)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Mata uang rupiah dibuka melemah per dolar AS pada perdagangan pagi ini, Senin (15/1/2024).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,03% atau 4 poin ke posisi Rp15.550 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar juga terpantau naik 0,02% ke level 102,427.

Seluruh mata uang kawasan Asia terpantau bergerak melemah bersama rupiah. Yen Jepang turun 0,14%, lalu dolar Singapura turun 0,02%, disusul dolar Taiwan yang turun 0,27%.

Lalu, won Korea turun 0,34%, yuan China turun 0,12%, dan ringgit Malaysia melemah 0,11%.

Sebaliknya, dolar Hong Kong naik 0,02%, peso Filipina naik 0,13% lalu rupee India naik 0,14% serta baht Thailand menguat 0,11%.

Sebelumnya, Direktur Laba Forexindo berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan inflasi CPI AS tumbuh sedikit lebih besar dari perkiraan pada bulan Desember, ditambah dengan tanda-tanda ketahanan pasar tenaga kerja baru-baru ini, memberikan dorongan yang lebih kecil bagi The Fed untuk mulai memangkas suku bunga lebih awal.

Alat CME Fedwatch menunjukkan bahwa para pedagang memperkirakan peluang sebesar 70,2% untuk pemotongan sebesar 25 basis poin pada tahun 2024, naik dari peluang 64,7% yang terlihat sehari yang lalu.

Ibrahim menjelaskan data ekonomi Tiongkok menunjukkan beberapa perkembangan positif Data inflasi dan perdagangan Tiongkok mengisyaratkan beberapa tanda pemulihan di negara dengan perekonomian terbesar di Asia pada Desember.

Inflasi CPI meningkat sedikit dari bulan ke bulan, sementara ekspor tumbuh lebih besar dari perkiraan.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Senin (15/1/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 08.02 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.545 dan harga jual sebesar Rp15.565 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.07 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.405 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.705 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 08.51 WIB masing-masing sebesar Rp15.509 dan Rp15.599 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.445 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.695 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.55 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.545 dan harga jual sebesar Rp15.565 berdasarkan e-rate.

Sementara itu, Bank Mandiri diketahui masih mematok bank notes berdasarkan Jumat (12/1/2024) dengan harga beli sebesar Rp15.350 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.700 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.05 WIB masing-masing sebesar Rp15.549 dan Rp15.569.

Untuk bank notes BNI pada 09.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.345 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.695 per dolar AS.

