Kurs Dolar AS Mandiri, BCA, BNI, dan BRI saat Rupiah Dibuka Lesu Awal Pekan (4/3)

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah melemah terbatas seiring dengan masih kuatnya dolar AS pada perdagangan awal pekan Senin (4/3/2024).

Berdasarkan data Bloomberg pukul 09.15 WIB, rupiah melemah 0,1% atau 16 poin ke level Rp15.720, sedangkan indeks dolar terpantau menguat ke level 0,03% ke level 103,892.

Kemudian, mayoritas mata uang kawasan Asia terpantau bergerak ke arah yang beragam terhadap dolar AS, misalnya yen Jepang yang melemah 0,03%, dolar Hong Kong menguat 0,01%, rupee India menguat 0,01%, dan dolar Singapura melemah 0,04%.

Lebih lanjut, dolar Taiwan dan won Korea masing-masing menguat 0,12% dan 0,34%. Sedangkan, perso Filipina mengalami pelemahan 0,04%.

Adapun, yuan China melemah 0,02% dan ringgit Malaysia menguat 0,39% dan baht Thailand menguat 0,15%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan mata uang rupiah fluktuatif, tetapi ditutup melemah di rentang Rp15.690-Rp15.740 per dolar AS pada Senin (4/3/2024).

Ibrahim mengatakan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Februari 2024 inflasi sebesar 0,37% secara bulanan (mtm) dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,58.

Sementara itu, tingkat inflasi tahun ke tahun (yoy) tercatat 2,75% dan tingkat inflasi tahun kalender (ytd) sebesar 0,41%.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Senin (4/3/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.19 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.700 dan harga jual sebesar Rp15.720 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.06 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.545 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.845 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 08.52 WIB masing-masing sebesar Rp15.670 dan Rp15.730 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.595 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.845 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

Adapun, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.24 WIB menetapkan TT counter dengan harga beli sebesar Rp15.685 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.705 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp15.711 dan Rp15.731.

Untuk bank notes BNI pada 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.445 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.795 per dolar AS.

