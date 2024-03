Perkuat Sistem Manajemen Mutu Audit Internal, Bank DKI Raih ISO 9001:2015

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Bank DKI berhasil meraih Sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu oleh TUV Nord Indonesia. Hal itu merupakan bagian dari komitmen peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi audit internal perusahaan.

Sertifikat tersebut diserahkan oleh Donny Moehardono selaku Kepala Badan Sertifikasi PT TUV Nord Indonesia kepada Direktur Teknologi dan Operasional merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Bank DKI, Amirul Wicaksono.

Sertifikasi ISO 9001:2015 merupakan salah satu kerangka kerja standar yang diakui secara global untuk manajemen mutu, yang penilaiannya dilandaskan pada 7 prinsip, diantaranya Customer Focus (Fokus pada pelanggan), Leadership (Kepemimpinan), Engagement of People (Keterlibatan sumber daya manusia), Process Approach (Pendekatan proses), Improvement (Peningkatan secara terus menerus), Evidence-Based Decision Making (Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta), dan Relationship Management (Manajemen hubungan dengan stakeholder).

"Sertifikasi ISO 9001:2015 yang berarti Bank DKI telah menerapkan standar internasional pada fungsi esensial audit internal serta mencerminkan dedikasi dan kerja keras kolektif dari tim anajemen dan segenap karyawan Bank DKI dalam upaya meningkatkan kualitas operasional perseroan, khususnya sistem audit internal," kata Amirul, Kamis (6/3/2024).

Lebih lanjut, Amirul menyampaikan keyakinan bahwa keberhasilan ini akan memberikan dampak positif pada peningkatan produktivitas dan kinerja operasional Perseroan secara keseluruhan, serta optimis melalui standar manajemen mutu audit internal yang tinggi.

Menurutnya, Bank DKI akan semakin mampu memberikan layanan terbaik dan memperkuat posisinya di industri perbankan secara regional maupun nasional.

Bank DKI telah melalui serangkaian proses penilaian sehingga ditetapkan memenuhi standarISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Audit Internal, yaitu Audit Stage 1 dengan penilaian meliputi Review of system, Review of documented management system, Review of risk & opportunity process, and Organization knowledge.

"Serta Audit Stage 2 yang meliputi wawancara terkait proses audit secara keseluruhan kepada Pemimpin Satuan Kerja dan Pejabat setingkat Pemimpi Divisi pada Satuan Kerja Audit Internal, diantaranya Divisi Audit Teknologi lnformasi, Divisi Manajemen Audit, Divisi Audit Umum, dan Unit Kontrol Internal Cabang (KIC)," jelasnya.

Diterimanya ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Audit Internal ini juga menambah deretan sertifikasi berstandar internasional yang diterima dan dipertahankan oleh Bank DKI, meliputi Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, ISO 9001:2015Sistem Manajemen Mutu dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa, ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada Penyediaan Layanan Super Apps JakOne Mobile, ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada IT Helpdesk Services, dan ISO 31000:2018 Sistem Manajemen Risiko.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi mengatakan diterimanya Sertifikasi ISO 9001:2015 tidak hanya menegaskan kualitas manajemen mutu audit internal Bank DKI, tetapi juga mengindikasikan kesiapan Perseroan menghadapi tantangan dan perubahan dinamis dalam industri perbankan. Hal ini juga merupakan langkah positif dalam membangun kepercayaan nasabah dan Pemangku Kepentingan.

“Dengan mengacu pada prinsip-prinsip ISO 9001:2015, Bank DKI telah menetapkan komitmen jangka panjang untuk menjalankan operasional Perseroan berlandaskan prinsiptransparansi, integritas, dan fokus pada kepuasan pelanggan,” ucapnya.

