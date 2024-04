Profil Steffano Ridwan, Presdir Baru Maybank Indonesia (BNII) Pengganti Taswin Zakaria

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) yang digelar pada Senin (1/4/2024) telah menunjuk Steffano Ridwan sebagai Presiden Direktur baru pengganti Taswin Zakaria.

RUPST Maybank Indonesia itu telah menyetujui berakhirnya masa jabatan Taswin selaku Presiden Direktur. Taswin yang telah menjabat sebagai Presiden Direktur Maybank Indonesia sejak 2014 ini pun berhenti dari jabatannya.

Lalu, RUPST menyetujui pengangkatan Steffano Ridwan sebagai Presiden Direktur Maybank Indonesia pengganti Taswin.

“Kami percaya Steffano Ridwan akan dapat melanjutkan tongkat estafet dalam memimpin perjalanan Maybank Indonesia dan mendorong agenda strategi M25+ yang tidak lain adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perseroan melalui upaya digitalisasi dan transformasi yang terencana," kata kata Presiden Komisaris Maybank Indonesia dan President & Group CEO Maybank Group Dato' Khairussaleh Ramli dalam keterangan tertulis pada Senin (1/4/2024).

Pengangkatan Steffano sebagai Presiden Direktur Maybank Indonesia akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan laman resmi Maybank Indonesia, Steffano sendiri sebelumnya merupakan Direktur Community Financial Services Maybank Indonesia. Jabatannya itu efektif berlaku sejak 2 Juni 2020.

Sebelum di Maybank Indonesia, Steffano malang-melintang di dunia perbankan. Ia mengawali karirnya sebagai Sales Supervisor di Herbalife International Inc., Stillwater, Oklahoma, Amerika Serikat (1994-1995).

Dia juga pernah menjadi Management in Trainee, Builders Square, Tulsa, Oklahoma, di Amerika Serikat pada 1995.

Lalu, dia berkarir di Citibank sejak 1996 hingga 2002 mulai dari sebagai Citiphone Banking Office/Liabilities Product & Complaint Reslution Champion - Assistant Manager hingga Bank Card Regional Sales Manager for Jakarta Area - Assistant Vice President.

Dia kemudian berkarir di Standard Chartered Bank mulai dari menjadi Head of National Sales, Consumer Banking (2003-2006) hingga menjadi Retail Banking Lending Head – Senior Vice President, Bank Danamon Indonesia (2007-2008).

Steffano sempat pula di PT Bank DBS Indonesia menjabat sebagai Head of Consumer Finance Business - Senior Vice President (2008-2009) hingga Managing Director, Director of Commercial & SME Banking (2015-2018). Sebelum ke Maybank Indonesia, dia sempat menjadi Head of Business Banking di PT Bank BTPN Tbk (2018-2020).

Dia memiliki latar belakang pendidikan Bachelor of Science in Business Administration dari Oklahoma State University, Stillwater Amerika Serikat.

