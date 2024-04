Hanwha Life Lakukan Tranformasi Digital, Ini Bentuknya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Hanwha Life telah melakukan transformasi digital untuk pengembangan bisnis lewat kehadiran aplikasi layanan terbaik.

Kontribusi perusahaan terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia memiliki dampak yang signifikan. Kehadiran perusahaan didukung dengan keterlibatan dalam meningkatkan digitalisasi selama berproses dalam dinamika bisnis seperti hadirnya aplikasi yang memudahkan agen dan nasabah seperti aplikasi Orange Planner serta Hanwha Smart.



Chief Finance Officer Hanwha Life Indonesia Kim Si Jun mengatakan upaya transformasi itupun telah mendatangkan berbagai penghargaan bagi perusahaan, salah duanya dari Warta Ekonomi dan Infobank. "Terima kasih kepada tim, mitra dan nasabah Hanwha Life atas kontribusi dan kepercayaannya, Hanwha Life akan semakin giat berinovasi,” ungkapnya dikutip siaran pers, Senin (29/4/2024).



Selanjutnya, Hanwha Life Indonesia dianggap menjadi salah satu perusahaan terbaik saat ini. Chief Marketing Strategy Officer (CMSO) Hanwha Life Indonesia, Chang Woo Han mengungkapkan berbagai inovasi digital berorientasi pelanggan yang telah dilakukan Hanwha Life misalnya penerapan ISO 27001:2013 mengenai Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

"Serta peluncuran aplikasi Orangetopia yang menghadirkan pengalaman berasuransi yang interaktif dengan teknologi metaverse,” ungkapnya.

Hanwha Life Insurance Indonesia (Hanwha Life) baru saja memboyong dua penghargaan digital bergengsi. Berbagai inovasi teknologi yang berfokus pada peningkatan layanan serta peningkatan fitur keamanan data untuk pelanggan membawa Hanwha Life menjadi pemenang penghargaan digital yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi dan Infobank.

Pada 28 Maret 2024, Warta Ekonomi mendaulat Hanwha Life sebagai “The Most Innovative Life Insurance for Implementing Technology and Digital Innovation to Improve Customer Service Quality” dalam acara Indonesia Digital Innovation Award 2024. Penghargaan diterima secara langsung oleh Chief Finance Officer Hanwha Life Indonesia, Kim Si Jun dari CEO & Chief Editor Warta Ekonomi Group, Muhamad Ihsan di Le Meridien Hotel Jakarta.

