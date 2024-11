Update Biaya Admin BCA November 2024, Ada yang Naik Jadi Segini

Di bawah ini adalah biaya admin BCA per bulan November 2024. Ada yang naik, tapi tidak semua.

Bisnis.com, JAKARTA - Di bawah ini adalah biaya admin BCA per bulan November 2024. Ada yang naik, tapi tidak semua.

Biaya admi BCA resmi naik per tanggal 19 Januari 2024 lalu dan kenaikan tersebut masih belum berubah hingga bulan November tahun 2024 ini.

Meski demikian, kenaikan biaya admin hanya terjadi pada Kartu Tahapan Xpresi BCA.

Dilansir dari situs resminya, pengguna tahapan Xpresi BCA akan mengalami kenaikan biaya admin hingga Rp2500.

Sebelumnya, biaya admin untuk jenis tabungan Xpresi hanya berada di angka Rp7500. Namun per 19 Januari 2024, biaya administrasi per bulan akan naik menjadi Rp10.000.

Berikut adalah biaya admin BCA terbaru November 2024:

Biaya Admin BCA Terbaru 2024

1. Kartu Tahapan Xpresi BCA

Biaya administrasi per bulan sebelumnya: Rp 7.500

Biaya administrasi per bulan per 19 Januari 2024: Rp 10.000

2. Kartu debit BCA Silver/Blue

Mastercard

Biaya administrasi per bulan sebelumnya: Rp 15.000

Biaya administrasi per bulan per 19 Januari 2024: Rp 15.000

GPN

Biaya administrasi per bulan sebelumnya: Rp 14.000

Biaya administrasi per bulan per 19 Januari 2024: Rp 14.000

3. Kartu debit BCA Gold

Mastercard

Biaya administrasi per bulan sebelumnya: Rp 17.000

Biaya administrasi per bulan per 19 Januari 2024: Rp 17.000

GPN

Biaya administrasi per bulan sebelumnya: Rp 16.000

Biaya administrasi per bulan per 19 Januari 2024: Rp 16.000

4. Jenis kartu debit BCA Platinum

Mastercard

Biaya administrasi per bulan sebelumnya: Rp 20.000

Biaya administrasi per bulan per 19 Januari 2024: Rp 20.000

GPN

Biaya administrasi per bulan sebelumnya: Rp 19.000

Biaya administrasi per bulan per 19 Januari 2024: Rp 19.000

5. Kartu debit Tapres

Biaya administrasi per bulan sebelumnya: Rp 17.000

Biaya administrasi per bulan per 19 Januari 2024: Rp 17.000

6. BCA Dollar

Biaya administrasi per bulan sebelumnya: 1 dolar AS atau 2 dolar Singapura

Biaya administrasi per bulan per 19 Januari 2024: 1 dolar AS atau 2 dolar Singapura