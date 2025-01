Bunga Bank Digital (Seabank, Jago Cs) 2025 usai BI Rate Turun, Tertinggi Bisa Dapat 10%

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan ini. Lalu, bagaimana dengan suku bunga bank digital terkini? Berapa tertinggi?

Adapun, penurunan BI Rate usai ditahan pada level 6% sejak Oktober 2024, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan hal ini berdasarkan pertimbangan kondisi dinamika global maupun dalam negeri.

Sementara, untuk perkembangan suku bunga perbankan sepanjang 2024, Perry menyampaikan jika tetap terjaga ditopang likuiditas yang memadai serta efisiensi perbankan dalam pembentukan harga yang semakin baik dengan transparansi SBDK.

"Suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada Desember 2024 tercatat masing-masing sebesar 4,87% dan 9,20%, relatif stabil dibandingkan dengan level bulan sebelumnya," ujar Perry.

Pada tahun ini, penawaran bunga tinggi bank digital diperkirakan belum mereda. Hal ini terjadi di tengah tantangan likuiditas yang tecermin dari perebutan simpanan nasabah alias dana pihak ketiga (DPK) hingga instrumen lainnya.

Direktur Utama PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) Indra Utoyo menjelaskan bahwa insentif bunga tinggi masih diandalkan untuk mendorong pertumbuhan pada tahun depan, selain melalui pengembangan produk yang tepat bagi keperluan nasabah.

“Saya rasa [bunga tinggi] masih menjadi salah satu cara kami untuk bisa tumbuh pada 2025, dikombinasikan juga dengan benefit-benefit lainnya,” katanya dalam public expose virtual, Jumat (20/12/2024).

PT Super Bank Indonesia (Superbank) juga masih menerapkan insentif seperti bunga tinggi dalam melakukan akuisisi nasabah pada 2025.

Cut Frinzy Emillie selaku Head of Marketing & Branding Superbank menjelaskan bahwa hal ini tak terlepas dari kondisi perseroan yang belum genap satu tahun memasuki gelanggang layanan perbankan digital.

“Selain akuisisi, memberikan insentif juga menjadi bagian dari strategi pemasaran supaya menarik konsumen,” katanya.

Menurutnya, bank digital kongsi Grab dan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) ini memfokuskan diri dalam menggaet segmen underbanked. Inovasi produk dan fitur perbankan terus dikembangkan dengan dukungan dari ekosistem yang ada.

Bagi Anda yang tertarik menyimpan dana di bank digital, tak ada salahnya mengintip suku bunga yang ditawarkan.

Berikut daftar suku bunga deposito bank digital 2025 terbaru:

Bank Jago

Dalam situs resmi Bank Jago yang diakses pada Sabtu (18/1/2025), suku bunga pada Kantong Nabung sebesar 3,75% per tahun dan Kantong Terkunci sebesar 4,25% per tahun.

Untuk simpanan deposito Bank Jago menawarkan suku bunga pada rentang 4,25% hingga 5,25%. Rinciannya, untuk deposito dengan nilai Rp1 juta hingga Rp49,99 juta bunga 4,25% per tahun.

Lalu, simpanan dengan nominal Rp50 juta hingga Rp99,99 juta bunga sebesar 4,75% dan nominal Rp100 juta ke atas bunga sebesar 5,25% per tahun.

Allo Bank

Bank digital Allo Bank memperbarui suku bunga deposito pada 9 Januari 2025. Untuk bisa membuka deposito Allo Bank, nasabah hanya perlu menyetor simpanan awal sebesar Rp1 juta.

Allo Bank menawarkan suku bunga deposito tertinggi sebesar 7,50% per tahun dan terendah 5% per tahun. Berikut rinciannya:

Nominal Minimal Suku Bunga (Tahunan atau Per Tahun) 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan 24 Bulan Rp1 juta - Rp100 juta 5% 6,50% 7% 7,50% 6,50% > Rp100 juta 5,75% 7% 7,25% 7,50% 6,50%

Seabank

Seabank menawarkan produk deposito dengan suku bunga mencapai 6% per tahun, dengan kurun jatuh tempo 1, 3, dan 6 bulan. Nasabah dapat membuka deposito minimal saldo Rp1 juta. Adapun, penempatan deposito relatif dalam jangka waktu singkat, mulai dari 1 bulan.

Bank Neo Commerce

Melansir dari situs resmi perusahaan, suku bunga deposito PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) atau BNC terakhir diperbarui pada 11 November 2024. Nasabah bisa menempatkan dananya minimum Rp100.000.

Adapun, jangka waktu deposito beragam. Misal, deposito WOW 7 hari mendapatkan suku bunga 5,00% per tahun. Sementara WOW 1 bulan 6,25% per tahun, dan WOW 3 bulan 6,75% per tahun.

Kemudian, suku bunga WOW 6 bulan mendapatkan imbal hasil 7,5% per tahun serta WOW 12 bulan mencapai 8,00% per tahun.

Krom Bank

Krom Bank menawarkan produk simpanan dengan suku bunga tinggi untuk menarik lebih banyak nasabah. Suku bunga deposito ditawarkan hingga 8,75% per tahun.

Adapun, dalam produk deposito berjangka, nasabah bisa menggunakan fitur untuk mengalokasikan dana sesuai tujuan jangka panjang, dengan memilih periode jatuh tempo sesuai rencana keuangan nasabah. Dalam satu akun, nasabah bisa membuat 20 deposito.

Superbank

Jumlah penempatan deposito Superbank dari Rp 500.000 dengan tenor mulai dari 7 hari. Bunga yang ditawarkan hingga 7,5% per tahun.

Berikut rincian suku bunga deposito Superbank dan tenornya:

