BI Siapkan Uang Tunai Rp180,9 Triliun untuk Lebaran, Bisa Tukar Rp4,3 Juta per Orang

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia menyiapkan uang tunai senilai Rp180,9 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa Hari Besar Keagamaan dan Nasional atau HBKN Lebaran/Idulfitri 2025.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni P. Joewono menyampaikan jumlah tersebut tercatat turun dari uang yang disiapkan pada tahun lalu, mencapai Rp197,6 triliun.

“Kami siapkan itu sekitar Rp180,9 triliun. Ini agak sedikit turun 1,6% [dari tahun lalu],” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (19/2/2025).

Doni menyampaikan bank sentral sengaja menurunkan jumlah uang untuk lebaran karena mempertimbangkan adanya perluasan akseptasi nontunai.

Bank sentral nantinya akan mendistribusikan uang tersebut di seluruh Indonesia melalui kas keliling mulai 3 Maret hingga 27 Maret 2025 di 4.000 titik yang bekerja sama dengan perbankan.

Doni menyampaikan melalui program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (Serambi) 2025, pada dasarnya kebutuhan uang tunai selama Idulfitri hampir 25% dari seluruh kebutuhan uang kapital selama satu tahun.

Meski total uang tunai yang disiapkan menurun, BI menaikkan jatah atau paket penukaran uang per orangnya. Sebelumnya hanya Rp4 juta per orang, kini mencapai Rp4,3 juta per orang.

“Untuk mengurangi crowded, kami tidak akan lagi menerima go show [penukaran secara langsung tanpa reservasi],” lanjutnya.

Doni mengarahkan agar masyarakat mengakses aplikasi Pintar milik BI di laman https://pintar.bi.go.id sebelum melakukan penukaran uang di kas keliling.

Adapun sama seperti tahun lalu, BI menyediakan lokasi penukaran bukan hanya di kantor-kantor bank, tetapi juga kas keliling di titik keramaian seperti pasar atau alun-alun kota. Selain itu, juga di penukaran hub transportasi, seperti pelabuhan, tol, bandara, atau pun stasiun.