Leasing FIF Raup Laba Bersih Rp4,41 Triliun pada 2024, Naik 7,49%

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pembiayaan PT Federal International Finance (FIF) mencatatkan laba bersih senilai Rp4,41 triliun per Desember 2024. Angka tersebut meningkat 7,49% secara tahunan (year on year/YoY) apabila dibandingkan dengan Rp4,10 triliun per Desember 2023.

Dikutip dari laporan keuangan FIF yang terbit di Harian Bisnis Indonesia pada Rabu (26/2/2025) perusahaan juga mencatatkan penghasilan senilai Rp12,15 triliun per akhir Desember 2024. Angka tersebut tumbuh sebesar 16,67% YoY apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun yang sama per akhir Desember.

Sementara itu, jumlah beban yang ditanggung mencapai Rp6,48 triliun yang mana meningkat 26,03% YoY. Per akhir Desember 2023, perusahaan mencatatkan beban sebesar Rp5,14 triliun.

Jumlah ekuitas yang dimiliki perusahaan mencapai Rp12,17 triliun per akhir Desember 2024. Angka tersebut menguat 7,82% YoY apabila dibandingkan dengan Rp11,29 triliun per akhir Desember 2023.

Sementara itu jumlah liabilitas yang ditanggung perusahaan mencapai Rp33,5 triliun per akhir Desember 2024. Liabilitas yang ditanggung oleh perusahaan meningkat 20,18 YoY apabila dibandingkan dengan Rp27,87 triliun per akhir Desember 2024.

Sementara jumlah aset yang dimiliki perusahaan mencapai Rp45,68 triliun, tumbuh 16,62% YoY dari sebelumnya Rp39,16 triliun per akhir Desember 2024.

Terakhir, jumlah kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan per Desember 2024 mencapai Rp304 miliar. Angka tersebut turun 50,33% YoY apabila dibandingkan dengan kas dan setara kas per Desember 2023 yakni Rp612 miliar.