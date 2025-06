Nilai Tukar Rupiah di BCA, BRI, Mandiri & BNI Hari Ini (5/6)

Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke posisi Rp16.276 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Kamis (5/6/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke posisi Rp16.276 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Kamis (5/6/2025). Simak nilai kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri hingga BNI.

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka menguat 0,12% ke Rp16.276 per dolar AS. Indeks dolar AS menguat 0,04% ke 98,8.

Mata uang Asia lainnya dibuka bervariasi. Yen Jepang melemah 0,07%, dolar Hong Kong menguat 0,01%, dolar Singapura menguat 0,02%, dolar Taiwan menguat 0,31%, dan won Korea menguat 0,43%.

Selain itu, peso Filipina menguat 0,29%, rupee India melemah 0,37%, yuan China melemah 0,06%, ringgit Malaysia naik 0,16%, dan baht Thailand melemah 0,20%.

Melansir Reuters, dolar AS melemah setelah data ekonomi AS yang lemah kembali memunculkan kekhawatiran tentang pertumbuhan yang lambat dan inflasi yang tinggi. Data tersebut menunjukkan sektor jasa AS mengalami kontraksi untuk pertama kalinya dalam hampir setahun pada Mei.

Pasar mengalami volatilitas sejak Presiden AS Donald Trump mengumumkan serangkaian tarif terhadap sejumlah negara di seluruh dunia pada 2 April, yang kemudian sebagian ditangguhkan dan digantikan dengan tarif baru, sehingga para investor mulai mencari alternatif selain aset-aset AS.

“Data penggajian bulan Mei yang akan dirilis besok akan menjadi penting untuk melihat apakah kekhawatiran investor memang valid atau justru berlebihan. Laporan pasar tenaga kerja yang lemah kemungkinan akan menyebabkan pelemahan besar pada dolar AS,” kata Mansoor Mohi-uddin, kepala ekonom Bank of Singapore.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.07 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.270 dan harga jual sebesar Rp16.290 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.125 dan Rp16.425 per pukul 08.02 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.05 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.125 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.425 per dolar AS

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.08 WIB masing-masing sebesar Rp16.268 dan Rp16.294 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.170 dan Rp16.370 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS per Rabu pukul 09.10 untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.290 dan Rp16.320.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.025 dan harga jual senilai Rp16.375. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir Rabu pukul 10.03 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir Rabu pukul 10.02 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.075 dan Rp16.375.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.271 dan harga jual sebesar Rp16.291 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.125 dan jual sebesar Rp16.425. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.15.