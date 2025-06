Kurs Nilai Tukar Dolar AS di Bank Mandiri, BCA, BRI & BNI Hari Ini (12/6)

Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke posisi Rp16.252 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Kamis (12/6/2025).

Simak nilai kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri hingga BNI.

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka menguat sebesar 8 poin atau 0,05% menuju level Rp16.252 per dolar AS. Indeks dolar AS tergelincir 0,25% ke 98,38.

Mata uang di Asia juga mayoritas dibuka menguat. Yuan China menguat 0,03% bersama yen Jepang sebesar 0,33%. Sementara itu, ringgit Malaysia dan rupee India dibuka naik dengan persentase masing-masing 0,11% dan 0,12%.

Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi menerangkan bahwa penguatan rupiah yang terjadi tidak terlepas dari sejumlah faktor dari dalam maupun luar negeri.

Dari eksternal, perkembangan tarif Trump di pengadilan banding menjadi perhatian pelaku pasar. Hal ini disebut mengimbangi optimisme bahwa perundingan dagang AS dan China telah memasuki babak baru.

Sementara itu dari dalam negeri, pelaku pasar masih mencermati perbedaan angka garis kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS. BPS mencatat tingkat kemiskinan nasional hanya sebesar 8,57% atau 24 juta jiwa, dibandingkan data Bank Dunia yang mencatat persentase 60,3%.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.39 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.240 dan harga jual sebesar Rp16.260 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.090 dan Rp16.390 per pukul 08.01 WIB.

Bank Notes pada pukul 08.03 WIB di BCA menetapkan harga beli sebesar Rp16.090 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.390 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.44 WIB masing-masing sebesar Rp16.241 dan Rp16.269 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.140 dan Rp16.340 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS per pukul 09.21 untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.235 dan Rp16.265.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.025 dan harga jual senilai Rp16.375. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir Rabu pukul 10.02 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.12 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.000 dan Rp16.350.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada Rabu pukul 07.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.205 dan harga jual sebesar Rp16.355 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada pukul 09.35, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.140 dan jual sebesar Rp16.420. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.35.