Kurs Dolar AS BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini 13 Juni 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.273 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan akhir pekan ini, Jumat (13/6/2025). Simak nilai kurs dollar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri hingga BNI.

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka melemah sebesar 30,50 poin atau 0,19% menuju level Rp16.273 per dolar AS. Indeks dolar AS menguat 0,13% ke 98,04.

Mata uang di Asia dibuka bervariasi. Yuan China menguat 0,25% bersama yen Jepang sebesar 0,29%. Sementara itu, ringgit Malaysia dan won Korea melemah dengan persentase masing-masing 0,48% dan 0,75%.

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi memproyeksikan mata uang rupiah akan fluktuatif, tetapi ditutup menguat di rentang Rp16.200-Rp16.250 per dolar AS pada hari ini.

Terkait dengan perdagangan global, Presiden AS Donald Trump telah mengatakan bahwa kerangka kerja perdagangan dengan China telah selesai, tergantung persetujuannya serta tergantung Presiden China Xi Jinping.

Sementara itu dari dalam negeri, pelaku pasar mencermati hasil survei Bank Indonesia (BI) yang menunjukkan optimisme masyarakat untuk melakukan belanja, sebagaimana tecermin dalam Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) per Mei 2025 yang tetap berada pada level optimistis sebesar 117,5.

Berikut kurs dollar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini 13 Juni 2025:

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.54 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.283 dan harga jual sebesar Rp16.303 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.152 dan Rp16.452 per pukul 09.45.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 09.47 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.152 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.452 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.44 WIB masing-masing sebesar Rp16.281 dan Rp16.308 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.200 dan Rp16.400 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS per pukul 09.13 untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.240 dan Rp16.270.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.000 dan harga jual senilai Rp16.350. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir Rabu pukul 09.36 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul Kamis 09.12 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.000 dan Rp16.350.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada Rabu pukul 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.286 dan harga jual sebesar Rp16.306 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada pukul 09.35, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.155 dan jual sebesar Rp16.405. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.50.