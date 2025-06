Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini, 18 Juni 2025 jelang Keputusan BI Rate

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah melemah ke posisi Rp16.318 per dolar AS menurut data Bloomberg, Rabu (18/6/2025). Lalu, berapa kurs dollar hari ini di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI?

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah melemah 0,17% atau 28.5 poin ke level Rp16.318 per 11.00 WIB. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau naik 0,12% ke level 98,70.

Adapun mata uang Asia lainnya dibuka bervariasi. Yen Jepang menguat 0,06%, dolar Hong Kong stagnan, dolar Singapura menguat 0,08%, dolar Taiwan melemah 0,09%, dan won Korea menguat 0,13%.

Baca Juga : Rupiah Dibuka Melemah Sentuh Rp16.307 per Dolar AS

Kemudian peso Filipina melemah 0,16%, rupee India melemah 0,21%, yuan China naik 0,01%, ringgit Malaysia turun 0,12%, dan baht Thailand melemah 0,12%.

Sebelumnya, Analis mata uang Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah hari ini akan bergerak melemah, ditutup pada kisaran Rp16.270-Rp16.265 per dolar AS. Ibrahim juga menyampaikan sebelumnya pelemahan nilai tukar rupiah terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global dan antisipasi pasar menjelang sejumlah keputusan suku bunga bank sentral dunia.

“Pelemahan ini sejalan dengan penguatan indeks dolar AS, di tengah meningkatnya kehati-hatian investor menjelang keputusan suku bunga Federal Reserve pada Rabu waktu setempat,” ujarnya dalam siaran pers.

Adapun, berikut kurs dollar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada hari ini, Rabu 18 Juni 2025:

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 11.12 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.310 dan harga jual sebesar Rp16.330 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.150 dan Rp16.450 per pukul 08.00 WIB. Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.12 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.150 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.450 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 11.14 WIB masing-masing sebesar Rp16.305 dan Rp16.330 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.165 dan Rp16.465 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 08.56 WIB untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.290 dan Rp16.320.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.100 dan harga jual senilai Rp16.450. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.27 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.03 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.100 dan Rp16.450.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 11.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.306 dan harga jual sebesar Rp16.326 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.200 dan jual sebesar Rp16.450. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 11.05 WIB.