Citibank Indonesia Raup Laba Rp3 Triliun Sepanjang 2019

Bisnis.com, JAKARTA -- Citibank N.A., Indonesia membukukan laba bersih senilai Rp3 triliun selama 2019 yang didorong oleh peningkatan pendapatan bunga bersih dan pendapatan operasional bersih.

Pendapatan bunga bersih tumbuh 5 persen dari tahun sebelumnya menjadi Rp4,4 triliun karena peningkatan rata-rata kredit dan bank secara aktif telah meningkatkan rasio dana murah.

Peningkatan pendapatan operasional bersih berasal dari pendapatan perdagangan bersih yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya serta dari efisiensi beban usaha.

Pertumbuhan laba bersih telah memberikan kontribusi pada peningkatan rasio return on equity (ROE) menjadi 17,9 persen, meningkat dari 12,5 persen pada 2018 dan return on asset (ROA) meningkat menjadi 4,7 persen atau tumbuh dari 3,2 persen pada tahun sebelumnya.

Citibank tetap memiliki tingkat kecukupan modal dan likuiditas yang sangat baik, dengan mencatatkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebesar 26,8 persen dan RIM sebesar 81,42 persen.

Selain itu, Citibank juga terus menjaga kualitas kredit, yakni dengan NPL gross dan net masing-masing sebesar 2,4 persen dan 0,5 persen.

CEO Citibank Indonesia Batara Sianturi mengatakan pihaknya berhasil menutup tahun 2019 dengan performa keuangan yang solid. Walaupun kondisi ekonomi global pada 2020 penuh dengan volatilitas akibat situasi COVID-19, Citibank tetap berkomitmen untuk terus melayani para nasabah serta

komunitas.

Menurutnya, pada lini consumer banking, Citibank memperkuat model client centric dan mempercepat perubahan secara digital di seluruh pilar utama, yaitu credit cards, retail banking, dan wealth management.

Pada credit cards, Citibank berupaya untuk meningkatkan tampilan dari aplikasi Citi Mobile khusus untuk pengguna kartu kredit, sehingga menghasilkan peningkatan pada jumlah pengguna aktif secara mobile sebesar 69 persen.

"Citibank juga berkolaborasi dengan Traveloka dalam memperkenalkan program konversi Citi Rewards Points – Traveloka Points, di mana nasabah dapat menukarkan Citi Rewards Points yang mereka miliki dengan Traveloka Points secara real time," katanya seperti dikutip dalam rilis, Senin (13/4/2020).

Dalam Wealth Management, Citibank berhasil mendapatkan pengakuan internasional dengan dinobatkan sebagai “Wealth Management Platform of the Year” dari Asian Banking and Finance Magazine.

Di lini institutional banking, bisnis treasury and trade solutions berhasil memenangkan penghargaan sebagai “Best Corporate/Institutional Digital Bank” di Indonesia.

Bisnis corporate and investment banking terus berusaha untuk menyediakan produk perbankan dengan nilai tambah, layanan, serta jaringan berskala global bagi para klien korporasi.

"Bisnis global subsidiaries group berhasil membukukan pertumbuhan double digit yang kuat serta market share dalam MultiNational Corporations, melalui berbagai inisiatif termasuk Asia-to-Asia," katanya.

Citibank juga telah menerapkan sejumlah langkah preventif serta proaktif, terkait dengan situasi COVID-19 saat ini termasuk sejumlah investasi guna memungkinkan sebagian besar karyawan untuk bekerja secara remote.

Menurutnya, Citibank turut mendukung arahan serta kebijakan pemerintah terkait dengan stimulus ekonomi nasional bagi para nasabah yang terkena dampak COVID-19. Nasabah yang terdampak dapat menghubungi Citibank di nomor (021) 751 9200, dari jam 8 pagi hingga 5 sore pada hari Senin sampai dengan Jumat.

“Kami ingin agar para nasabah mengetahui bahwa kami secara aktif terus mendukung mereka dengan menyediakan bantuan yang dibutuhkan dalam masa-masa penuh tantangan seperti saat ini," sebutnya.