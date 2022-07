Simak Daftar Produk KPR Syariah untuk Generasi Muda dari 5 Bank Terkemuka

Bisnis.com, JAKARTA – Kredit pemilikan rumah (KPR) syariah bisa menjadi pilihan anak muda untuk memiliki hunian impian.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2020) tercatat jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 270.203.917 juta. Dari jumlah tersebut, milenial dan generasi Z merupakan populasi terbesar masing-masing adalah 69,699,972 jiwa dan 71,509,082 jiwa.

Adapun, milenial yang dimaksud merupakan penduduk yang lahir tahun 1981-1996 dengan perkiraan usia saat ini 24-39 tahun, sedangkan generasi Z merupakan penduduk kelahiran tahun 1997-2012 dengan perkiraan usia saat ini 8-23 tahun.

Baca Juga : Tarik Tunai Tanpa Kartu Bank KB Bukopin (BBKP) Ditarget Naik 10 Persen

Sebelumnya, dalam webinar Road to G20-Securitization Summit 2022 hari pertama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut generasi muda sulit membeli rumah lantaran daya beli dan harga properti yang tidak seimbang.

Dalam kesempatan itu, Menkeu mengungkapkan saat ini terdapat backlog perumahan di Indonesia, yakni sebesar 12,75 juta. Dia mengingatkan Indonesia memiliki demografi yang relatif muda. Artinya, generasi muda akan berumah tangga dan bakal membutuhkan rumah.

“Mereka [generasi muda] butuh [rumah], tapi cannot afford purchasing power mereka dibandingkan harga rumahnya, lebih tinggi [harga rumahnya], sehingga mereka akhirnya end up dengan either tinggal di rumah mertua atau menyewa. Itu pun kalau mertua punya rumah. Kalau enggak punya rumah, itu jadi masalah lebih besar lagi, jadi menggulung [masalahnya] per generasi,” kata Menkeu Sri.

Baca Juga : BTN Ungkap Alasan Kenapa Efek Beragun Aset KPR Belum Dilirik Investor

Di sisi lain, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin menilai perbankan syariah memiliki peluang untuk memikat generasi muda untuk mengambil pembiayaan KPR syariah dengan sistem suku bunga kredit yang tetap atau flat rate sampai akad selesai. Satu hal ini dinilai merupakan sebuah keuntungan bagi nasabah untuk membeli rumah secara syariah.

Dikutip dari laman masing-masing perusahaan, berikut ini 5 daftar KPR syariah yang bisa menjadi alternatif generasi muda membeli hunian:

BCA Syariah

BCA Syariah memiliki program bernama KPR iB dengan angsuran pasti sampai dengan jangka waktu sampai dengan 30 tahun. Sistem pembiayaan ini merupakan pembiayaan berprinsip murabahah. Singkatnya, BCA Syariah membiayai pembelian rumah atau apartemen yang diperlukan oleh nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan bank yang disepakati.

Selain itu, KPR iB BCA Syariah juga bisa untuk pembelian rumah ready stock atau rumah inden (untuk developer yang sudah bekerjasama dengan BCA Syariah).

BCA Syariah menjelaskan KPR iB ini dapat diajukan oleh Karyawan dengan status tetap dan masa kerja minimal 2 tahun dan wiraswasta atau profesional dengan minimal pengalaman 2 tahun dengan dokumen seperti pekerjaan atau usaha, dokumen legalitasl agunan (khusus untuk rumah ready stock), dan surat pemesanan atau tanda jadi dari developer (khusus untuk rumah inden)

BTN Syariah

BTN Syariah menawarkan program pembiayaan KPR BTN Platinum iB sebagai solusi bagi kepemilikan rumah, ruko, hingga apartemen yang menjadi idaman, baik untuk pertama kali, yang kedua, atau bahkan yang ketiga.

Program ini menawarkan uang muka ringan dan angsuran tetap selama jangka waktu pembiayaan melalui akad murabahah (jual beli) dengan margin yang kompetitif. Adapun, jangka waktu yang diberikan sampai dengan 20 tahun.

Sementara itu, syarat dan ketentuan untuk mendapatkan program pembiayaan ini adalah merupakan warga negara Indonesia (WNI) dengan usia minimal 21 tahun atau telah menikah. Lalu, ada saat pembiayaan lunas usia tidak lebih dari 65 tahun dan minimum masa kerja/usaha 1 tahun.

Calon pendaftar KPR BTN Platinum iB juga tidak memiliki riwayat kredit/pembiayaan bermasalah (IDI BI clear) dan memiliki NPWP atau SPT Psl 21.

BSI

Bank hasil merger bank BUMN syariah ini juga menawarkan pembiayaan bernama BSI Griya Simuda. Program ini merupakan layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk usia muda memiliki rumah impian dengan plafon pembiayaan lebih tinggi dan angsuran ringan.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI menawarkan ekstra plafon besar sampai 120 persen juga jangka waktu atau tenor pembiayaan lebih panjang, yakni sampai dengan 30 tahun. Di samping itu, perseroan juga menawarkan bebas biaya provisi, pinalti dan appraisal. Namun dengan catatan untuk bebas biaya appraisal sampai dengan Rp5 miliar.

Adapun untuk syarat dan ketentuan, calon pendaftar merupakan WNI berdomisili Indonesia dengan usia 21 – 40 tahun dan merupakan profesi nasabah berpenghasilan tetap.

Bank Muamalat

Selanjutnya, PT Bank Muamalat Tbk. menawarkan produk berupa KPR Muamalat iB yang menawarkan dua pilihan akad, yaitu akad murabahah (jual-beli) atau musyarakah mutanaqishah (kerja sama sewa) dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 15 tahun.

Selain itu, KPR Bank Muamalat juga menggunakan angsuran tetap hingga akhir pembiayaan sesuai perjanjian dengan akad murabahah, serta bebas memilih skema angsuran dengan angsuran super ringan atau angsuran fix n' fix.

Adapun, program apresiasi untuk nasabah loyal Bank Muamalat dengan percepatan proses dan persyaratan yang lebih simpel dengan uang muka ringan mulai dari 5 persen. Tak hanya itu, juga ada program apresiasi kepada nasabah setia Bank Muamalat dengan proses yang dipercepat dan persyaratan yang lebih sederhana.

KB Bukopin Syariah

PT KB Bukopin Syariah menawarkan pembiayaan pemilikan rumah iB (PPR) yang merupakan pembiayaan konsumsi yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian rumah tapak, rumah susun, rumah toko dan/atau rumah kantor dengan akad yang digunakan adalah murabahah.

Perseroan memberikan plafon mulai dari paling sedikit sebesar Rp100 juta untuk semua jenis pembiayaan iB dengan tenor yang beragam, mulai dari minimal 1 tahun dan maksimal sampai dengan 25 tahun.

Di samping itu, KB Bukopin Syariah menawarkan angsuran tetap selama jangka waktu pembiayaan dan uang muka yang relatif ringan, serta margin yang kompetitif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :