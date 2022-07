Pluang Dongkrak Literasi Soal Kripto dan Investasi Bersama Iluni UI

Bisnis.com, JAKARTA - Platform teknologi finansial wealth management (wealth-tech) Pluang besutan PT Bumi Santosa Cemerlang berupaya meningkatkan literasi keuangan, investasi, dan kripto lewat kampus.

Upaya ini Pluang realisasikan lewat kolaborasi dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), serta partisipasi dalam Youth 20 dan The Digital and New Economy Course Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI.

Chief of Special Projects Pluang, Ronny Hutahayan mengungkap salah satu tantangan yang dihadapi para investor muda dan pemula, terutama memahami profil risiko diri sendiri dan produk investasi yang beredar.

Keuntungan dan kerugian merupakan keniscayaan dalam usaha mencapai kebebasan finansial. Oleh sebab itu, pemahaman begitu penting agar seseorang tidak salah membangun fondasi portofolio aset investasi.

"Karenanya, memahami profil risiko perlu juga diimbangi dengan kepekaan terhadap lonjakan pasar, kondisi makro, serta kondisi geopolitik. Pemahaman inilah yang ingin kami bagikan kepada para investor muda dan pemula yang dimulai dari kerja sama dengan ILUNI UI," ungkap Ronny dalam keterangannya, Minggu (17/7/2022).

Ronny menjelaskan bahwa Pluang sebagai platform investasi multi-aset, mulai dari kripto, reksa dana, dan emas, berupaya ikut meningkatkan kesadaran keuangan digital di kalangan generasi muda yang berminat menjadi investor pemula.

Director of External Affairs Pluang Wilson Andrew menjelaskan bahwa niat tersebut juga seiring demografi investor muda dan pemula dalam platform Pluang didominasi oleh generasi milenial dan gen-Z yang notabene bagian dari civitas kampus.

"Hal inilah yang membuat kami ingin terlibat secara langsung dengan jejaring universitas untuk bisa menargetkan program edukasi keuangan yang tepat sasaran. Mulai mempelajari manajemen kekayaan sedari dini akan membuat para generasi muda lebih siap mencapai berbagai tujuan keuangan di masa depan," jelas Wilson.

Co-chair Y20 Indonesia 2022 Michael Victor Sianipar juga turut mengapresiasi komitmen Pluang dalam mendorong agenda peningkatan kesadaran keuangan digital lewat Youth 20.

"Y20 mendukung inisiatif Pluang sebagai official partner kami dalam mendemokratisasi manfaat dari transformasi digital. Peningkatan kesadaran keuangan digital diharapkan dapat mewujudkan generasi muda yang melek finansial dan bijak dalam berinvestasi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum ILUNI UI Andre Rahadian menilai adanya kebutuhan akan edukasi semacam ini di kalangan civitas kampus. Oleh karena itu, Andre menyambut baik kolaborasi bersama Pluang melalui berbagai kegiatan literasi keuangan.

"Kami berharap kolaborasi bersama Pluang ini mampu membuka wawasan rekan-rekan alumni muda untuk bijak berinvestasi, serta menjadi wadah berbagi pengalaman dan tips bagi mereka yang baru memulai perjalanan berinvestasi," ungkap Andre.

Adapun, partisipasi Pluang sebagai salah satu narasumber The Digital and New Economy Course Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada Agustus 2022 mendatang, akan berbagi terkait potensi dari perkembangan teknologi Web 3.0 di Tanah Air.

Misalnya, terkait blockchain atau aset digital seperti kripto. Harapannya, inisiatif ini memperkuat komitmen Pluang dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan generasi muda Indonesia dalam memilih produk-produk investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan finansial mereka.

Ke depannya, Pluang dan ILUNI UI menghadirkan topik-topik edukasi yang beragam dan relevan bagi generasi muda, mulai dari tips berinvestasi di tengah ketidakpastian global, tips memulai usaha dan pengelolaan keuangan, hingga peran investasi dalam mendukung keberlangsungan bisnis entrepreneur pemula.

Forum diskusi ini pun diharapkan turut menjadi wadah komunikasi bagi mahasiswa dan alumni di lingkungan UI untuk saling tukar wawasan mengenai investasi, membangun jaringan, dan memperluas bisnis yang dimiliki.

