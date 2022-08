BCA (BBCA) Raih 60 Penghargaan di Ajang Global Contact Center World Awards Asia Pacific

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) kembali meraih penghargaan di ajang Global Contact Center World Awards Asia Pacific 2022 dengan meraih total 60 penghargaan dalam berbagai kategori.

Untuk diketahui, Global Contact Center World Awards Asia Pacific 2022 berlangsung selama 5 hari sejak 25 Juli hingga 29 Juli 2022. Dalam ajang ini, BCA mengikuti 50 kategori yang terdiri dari kategori individual, team, dan corporate.

Executive Vice President Center of Digital BCA Wani Sabu mengatakan prestasi yang berhasil diraih oleh BCA, antara lain 41 medali gold, 13 silver, dan 6 bronze.

Wani mengungkapkan di tengah dunia yang serba digital dan branchless, contact center Halo BCA menjadi solusi jitu untuk perseroan tetap bisa memberikan pelayanan optimal ke nasabah dengan lebih seamless dan effortless.

“Halo BCA kini sudah menjadi tulang punggung perusahaan yang sangat bisa diandalkan untuk menciptakan customer experience sekaligus menjadi revenue generator, dan terus menerapkan inovasi yang berkelanjutan,” ujar Wani dalam keterangan tertulis, seperti dikutip pada Rabu (17/8/2022).

Ajang Global Contact Center World Awards (GCCWA) merupakan kompetisi tahunan yang mempertemukan praktisi contact center terbaik dari negara-negara di dunia.

Sejak awal dilaksanakan, kata Wani, BCA telah berpartisipasi sejak 2009 atau selama 13 tahun dan setiap keikutsertaannya, Halo BCA selalu berhasil membawa pulang penghargaan.

Wani mengungkapkan tahun ini merupakan peraihan terbesar BCA dengan membawa pulang 60 penghargaan. Selain itu, BCA juga berhasil meraih penghargaan untuk kategori prestisius, yaitu Best Mega Contact Center, Best Crisis Management Campaign, Best in Customer Service, Best Contact Center Design, dan Best Technology Innovation.

“Di tengah tantangan pandemi ini, BCA terus mendorong nasabah untuk mengoptimalkan penggunaan digital banking melalui #BankingFromHome,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Halo BCA telah hadir di berbagai kanal percakapan, antara lain aplikasi Halo BCA, Whatsapp BCA, VIRA di kanal Facebook messenger, Google Assistant, dan LINE, melalui kanal Twitter @haloBCA, dan Web Chat Halo BCA di bca.co.id.

Tercatat, hingga semester I/2022, Halo BCA melalui layanan contact center 24 jam 1500888 menerima lebih dari 110.000 kontak per hari dari nasabah mencakup kebutuhan informasi produk atau layanan dan masukan terkait dengan layanan BCA.

