BBM Naik, Cek Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA, BRI, dan BNI, Senin (5/9)

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah berpotensi ditutup melemah seiring kenaikan harga BBM subsidi seperti Pertalite, Pertamax dan Solar, Senin (5/9/2022).

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menyebutkan uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp14.870 - Rp14.930 per dolar AS.

Mengutip data Bloomberg, mata uang Garuda ditutup melemah 0,09 poin atau 13 poin ke Rp14.895 per dolar AS. Adapun, indeks dolar AS turun 0,26 persen ke 109,407 pada Jumat (2/9/2022).

Mata uang lainnya yang mengalami pelemahan di Asia di antaranya yen Jepang yang melemah 0,06 persen, dolar Taiwan melemah 0,23 persen, won Korea Selatan melemah 0,63 persen, peso Filipina melemah 0,61 persen, dan yuan China melemah 0,02 persen.

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, dan BNI pada perdagangan hari ini, Senin (9/5/2022)? Simak uraian berikut:

BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 08.17 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.874 dan harga jual sebesar Rp14.894 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA menetapkan harga beli sebesar Rp14.734 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.034 per dolar AS.

BRI

Selanjutnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 08.35 WIB masing-masing sebesar Rp14.866 dan Rp14.906 untuk e-rate.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp14.830 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.030 per dolar AS.

BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.11 WIB masing-masing sebesar Rp14.843 dan Rp14.863.

Untuk bank notes BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.685 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.035 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, dan BNI pada Senin (5/9/2022):

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.734 15.034 E Rate 14.874 14.894 Bank Notes 14.734 15.034

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.830 15.030 E Rate 14.866 14.906

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.700 15.050 E Rate 14.890 14.910 Bank Notes 14.700 15.050

