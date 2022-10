BRI Finance Luncurkan Promo Mobil Listrik dan Bunga 0 Persen

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan pembiayaan PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) meluncurkan penawaran khusus berupa suku bunga 0 persen untuk pembiayaan kendaraan listrik maupun kendaraan konvensional bertenor 1 tahun dan uang muka minimal 10 persen. Promo ini merupakan bagian dari Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2022 sepanjang Oktober 2022.

Corporate Secretary BRI Finance Taufiq Kurniadihardja mengungkap program ini berlaku secara nasional, terutama untuk menggairahkan pembiayaan kendaraan listrik sekaligus merupakan komitmen BRI Finance dalam pembiayaan kendaraan yang ramah lingkungan.

"Ada beberapa brand pabrikan mobil listrik yang sudah bekerjasama dengan BRI Finance, seperti Hyundai, Lexus, Nissan, Tesla, Wuling, BMW, Mercedes Benz. Sedangkan untuk merek sepeda motor listrik, yakni Volta, Viar, dan Bogoro," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (17/10/2022).

Selain menggelar promo, BRI Finance juga mendapat arahan dari induk usaha yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), di mana semua anak perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan harus melaksanakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai realisasi, pada agenda BIK 2022 ini BRI Finance mengikuti dua acara, yaitu Multifinance Day 2022 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) di Festival Citilink Bandung pada 14-16 Oktober 2022.

Selain itu, Financial Expo (FinEXPO) 2022 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 26 30 Oktober 2022 di Mall Central Park, Jakarta Barat.

Dalam gelaran tersebut dilakukan berbagai kegiatan terkait peningkatan inklusi dan literasi seperti pameran produk jasa keuangan dan edukasi keuangan.

Selain itu, BRI Finance pun akan melaksanakan kegiatan literasi keuangan di Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

"Pada dasarnya, ketika ada konsumen atau pengunjung yang datang ke booth kami, akan dijelaskan tentang produk kami, syarat dan ketentuan, serta prosedur pembiayaan. Otomatis, kalau konsumen tertarik akan mengajukan aplikasi pembiayaan. Jadi ada literasi dan inklusinya," jelas Taufiq.

Adapun khusus acara yang diselenggarakan secara mandiri seperti seminar BRI Finance menargetkan edukasi kepada pelajar dan mahasiswa berupa BRI Finance goes to school atau goes to campus yang berisi edukasi tentang cara bijak mengelola keuangan bagi kaum milenial.

"Kegiatan-kegiatan tersebut bukan sekadar menggugurkan kewajiban sesuai ketentuan peraturan OJK, namun juga sebagai bentuk tanggung jawab perseroan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang jasa pembiayaan," jelasnya.

Hal ini menurutnya dapat menjauhkan masyarakat dari lembaga pembiayaan ilegal yang kerap merugikan masyarakat. Harapannya, masyarakat yang semakin melek terhadap kegiatan pembiayaan bisa semakin mengetahui manfaat dan risiko dari pembiayaan.

Semakin tinggi literasi calon debitur, maka mereka pun semakin yakin bahwa ada nilai tambah yang bisa diambil oleh mereka sebagai debitur pembiayaan yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban yang diatur dalam perjanjian pembiayaan.

"Dengan demikian, calon konsumen atau debitur ketika mengajukan pembiayaan berdasar pada kebutuhan mereka yang nyata, baik untuk investasi, modal kerja, maupun multiguna, bukan berdasarkan keinginan semata," tutupnya.

