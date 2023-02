Kurs Dolar di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini (14/2/2023)

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Mata uang rupiah dibuka menguat ke posisi Rp15.185 dihadapan dolar AS pada perdagangan hari ini, Selasa (14/2/2023), sementara itu indeks dolar terpantau melemah 0,01 persen ke posisi 103,160 jelang rilis data inflasi AS.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka menguat sebesar 0,11 persen atau 17 poin ke posisi Rp15.187 dihadapan dolar AS. Beberapa mata uang Asia Pasifik terpantau dibuka bervariasi.

Dolar Singapura terpantau menguat 0,01 persen, Dolar Taiwan menguat 0,12 persen, Won Korea Menguat 0,46 persen, dan Peso Philipina menguat 0,10 persen. Kemudian Yuan China dan Ringgit Malaysia menguat masing-masing 0,03 persen dan 0,10 persen.

Sementara itu Rupee India dan Bath Thailand terpantau melemah masing-masing 0,27 persen dan 0,11 persen.

Sebelumnya Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp15.200 hingga Rp15.280.

Dolar naik terhadap mata uang lainnya, karena investor semakin khawatir tentang laporan inflasi AS hari ini waktu setempat. Ini dapat menunjukkan angka yang lebih tinggi dari perkiraan pasar. Sementara, data menunjukkan ekspektasi kenaikan harga yang berkelanjutan selama tahun depan, yang dapat mengundang lebih banyak pengetatan moneter oleh Federal Reserve.

Dari dalam negeri, Ibrahim mengatakan pasar terus memantau perkembangan pemulihan ekonomi Indonesia di tahun 2023. Salah satu kunci utama agar Indonesia dapat bertahan dari hantaman ketidakpastian global dan ancaman resesi adalah penguatan pasar domestik dan hilirisasi industri.

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Selasa (14/2/2023)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.43 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.169 dan harga jual sebesar Rp15.189 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.27 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.050 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.350 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.040 15.340

E Rate 15.169 15.189

Bank Notes 15.050 15.350

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.180 dan Rp15.200 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.110 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.310 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.110 15.310

E Rate 15.180 15.200

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.52 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.190 dan harga jual sebesar Rp15.210 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.000 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.350 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.000 15.350

E Rate 15.190 15.210

Bank Notes 15.000 15.350

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.31 WIB masing-masing sebesar Rp15.185 dan Rp15.205

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.025 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.375 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.025 15.375

E Rate 15.185 15.205

Bank Notes 15.025 15.375

