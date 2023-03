Dapat Restu Pemegang Saham, Bank JTrust (BCIC) Mantap Gelar Rights Issue 10 Miliar Saham

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Jtrust Indonesia Tbk. (BCIC) umumkan telah mengantongi izin pemegang saham untuk melaksanakan rights issue usai menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB).

Mengacu pada pengumuman ringkasan risalah RUPSLB yang dibagikan perseroan, persetujuan atas penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) telah mengantongi izin dari 17.824.638.078 saham atau 100 persen dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat yang digelar Jumat (3/3/2023).

"Menyetujui PMHMETD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 juncto Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10 miliar saham dengan nilai nominal Rp100 per saham," jelas manajemen BCIC, Rabu (8/3/2023).

Di samping itu, RUPSLB Bank JTrust juga menyetujui penyetoran saham oleh pemegang saham pengendali (PSP) yakni J Trust Co., Ltd., Jepang, dalam pelaksanaan HMETD yang dilakukan dengan memberikan kompensasi dana setoran modal senilai Rp1 triliun dalam PMHMETD melalui PUT III 2023.

Selanjutnya, rapat juga menyetujui dan memberikan wewenang kepada direksi perseroan untuk menetapkan jumlah saham yang ditawarkan, menetapkan harga pelaksanaan, hingga melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD.

Sebelumnya, Berdasarkan keterbukaan informasi, Bank JTrust Indonesia akan menerbitkan 10 miliar saham seri C dengan nominal Rp100 per lembar.

Bank JTrust Indonesia menggelar rights issue sebagai realisasi setoran dana dari pemegang saham pengendali dengan porsi kepemilikan 74,16 persen yakni J Trust Co., Ltd. dari Jepang. BCIC sendiri telah mendapatkan dukungan setoran dana yang telah dibukukan per 31 Desember 2022 dari J Trust Co., Ltd.

Dana tersebut digunakan untuk penguatan modal perseroan. "Untuk mendukung kegiatan usaha, perseroan memandang perlu untuk memperkuat permodalan," jelas manajemen BCIC.

