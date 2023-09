Great Eastern General Insurance Incar Dominasi Asuransi Ritel Bank BTPN

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA –– PT Great Eastern General Insurance Indonesia (GEGI) mengincar posisi dominan dalam penyediaan asuransi bag kredit ritel PT Bank BTPN Tbk. (BTPN).

Linggawati Tok, Direktur Marketing GEGI menuturkan pihaknya memiliki sejumlah produk produk asuransi retail dengan beberapa tambahan jaminan yang disesuaikan dengan risiko yang dihadapi nasabah. Kelebihan ini yang membuat perusahaan meyakini dapat memenangkan persaingan dibandingkan perusahaan asuransi yang juga jadi mitra Bank BTPN.

“Untuk beberapa produk juga disediakan dukungan platform online untuk mendukung penjualan dimana proses pembelian menjadi lebih cepat dan mudah,” kata Lingga kepada Bisnis dalam jawaban tertulis dikutip Jumat (15/9/2023).

Dia mengatakan, kerja sama dengan Bank BTPN merupakan upaya GEGI memperluas bisnis ritel. Menurutnya pemasaaran melalui bancassurance Bank BTPN ini menambah saluran bisnis perusahaan dalam menjangkau lebih banyak nasabah. Menurutnya, dengan menggandeng BTPN, GEGI berharap dapat menjangkau layanan produk bank dan asuransi secara bersamaan.

“Ke depannya, GEGI berkomitmen untuk terus menghadirkan produk-produk yang inovatif agar dapat melayani kebutuhan masyarakat luas,” katanya.

Nantinya, GEGI akan mengawali pemasaran enam produk melalui bancassurance BTPN. Produk asuransi itu meliputi asuransi semua risiko industri (industrial all risk), asuransi gempa bumi, asuransi marine cargo, asuransi kendaraan bermotor, asuransi semua risiko kontraktor (contractor all risk), dan asuransi contractor’s plants and machinery. “Produk-produk tersebut khusus bagi nasabah Bank BTPN yang membutuhkan perlindungan usaha dan asetnya,” katanya

Nantinya, nasabah bisa mengakses produk asuransi GEGI melalui kredit di Bank BTPN. “Kami berharap kerja sama dengan Bank BTPN dapat membuat nasabah memerdekakan diri dari rasa khawatir dan takut akan aset yang diagunkan,” tutupnya.

Didukung oleh jaringan kantor cabang Bank BTPN dan jangkauan nasabah yang luas, GEGI yakin kerja sama yang telah terjalin akan memperkuat komitmen dalam melayani kebutuhan para nasabah dan masyarakat Indonesia.

Sebagai infotmasi, Great Eastern General Insurance Indonesia adalah perusahaan asuransi umum. Pemegang saham perusahaan ini adalah Great Eastern Group dan PT Suryasono Sentosa.

Great Eastern Group merupakan anggota dari Grup Bank OCBC, bank Singapura yang tertua. Dalam operasinya di Indonesia, Great Eastern General Insurance Indonesia menyediakan produk asuransi umum melalui bancassurance, agen, broker dan direct channel.

Secara Grup, Great Eastern yang berdiri pada 1908, saat ini memiliki aset 100 miliar dolar Singapura. Perusahaan ini memiliki 15 juta pemegang polis, termasuk 12 juta dari skema pemerintah. Grup Great Eastern juga beroperasi di Indonesia dan Brunei.

