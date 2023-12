Kurs Dolar ke Rupiah Hari Ini (12/12) di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Kurs dolar ke rupiah hari ini (12/12/2023) mengalami pelemahan di tengah penurunan ekspektasi pasar terhadap kebijakan dovish The Fed.

Berdasarkan data Bloomberg, Selasa (12/12/2023), pada pukul 09.33 WIB rupiah melemah 0,1% atau 15 poin ke Rp15.637 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback terhadap sekelompok mata uang utama juga turun 0,10% atau 0,10 poin ke 103,993

Mata uang Asia mayoritas terpantau menguat pada pagi ini. Yen Jepang menguat 0,27%,, dolar Hong Kong menguat 0,02%, dolar Singapura menguat 0,09%.

Kemudian, dolar Taiwan naik 0,06%, won Korea naik 0,11%, peso Filipina menguat 0,12%, ringgit Malaysia dan baht Thailand juga menguat masign-masing 0,11% dan 0,26%. Sebaliknya, rupee India dan yuan China melemah masing-masing 0,01% dan 0,05%

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan data nonfarm payrolls yang lebih kuat dari perkiraan membuat para pedagang mengurangi spekulasi bahwa The Fed dapat menurunkan suku bunga pada awal tahun 2024.

“Harga berjangka Dana Fed menunjukkan peluang 43% penurunan 25 basis poin di bulan Maret, turun dari ekspektasi sebelumnya yang lebih dari 60%,” katanya dalam riset harian, dikutip Senin (11/12/2023).

Bank sentral akan mempertahankan suku bunga pada akhir pertemuan Rabu mendatang. Namun, data tenaga kerja yang kuat menandakan adanya ketahanan dalam perekonomian AS, dan menandai potensi terjadinya soft landing. Selain The Fed, data inflasi AS juga akan dirilis pekan ini.

Lebih lanjut, keputusan suku bunga dari Bank Sentral Inggris (BoE), Bank Sentral Eropa (ECB), dan Bank Nasional Swiss (Swiss National Bank) pun akan diumumkan pada minggu ini, di mana ketiga bank tersebut kemungkinan akan memberikan sinyal suku bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama.

Kurs Dolar ke Rupiah Hari Ini (12/12) di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI

1. Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.627 dan harga jual sebesar Rp15.647 berdasarkan e-rate.Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.00 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.495 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.795 per dolar AS.

2. Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.28 WIB masing-masing sebesar Rp15.629 dan Rp15.650 untuk e-rate.Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.355 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.905 per dolar AS.

3. Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.52 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.630 dan harga jual sebesar Rp15.650 berdasarkan e-rate.Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.425 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.775 per dolar AS.

4. Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.628 dan Rp15.648Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.470 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.820 per dolar AS.

