BPJS Kesehatan Targetkan Kepesertaan 98% dari Total Penduduk pada 2024

Bisnis.com, JAKARTA— Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menargetkan jumlah kepesertaan 98% dari total penduduk Indonesia pada 2024.

Hal tersebut sesuai amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, di mana sedikitnya 98% dari total populasi Indonesia menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Tahun 2024, kami berupaya untuk mencapai cakupan 98% dari jumlah penduduk atau 276 peserta,” kata Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun kepada Bisnis, Senin (8/1/2024).

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) jumlah penduduk Indonesia mencapai 279,12 juta pada semester I/2023.

David mengatakan ada beberapa strategi yang akan ditempuh untuk mencapai target tersebut. Pertama adalah rekrutmen intensif pekerja swasta dengan sinergi bersama BPJS Ketenagakerjaan. Tidak hanya itu, BPJS Kesehatan juga akan melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang sampai 2023 belum cukup berkomitmen mendaftarkan penduduk yang rentan.

Sejauh ini, ada tiga kabupaten yang masih memiliki kepesertaan terendah di antaranya adalah Kabupaten Jember 69,6%, Kabupaten Halmahera Selatan 63%, dan Kabupaten Pulau Taliabu 59,5%.

“BPJS Kesehatan juga agresif menyasar peserta mandiri melalui program PESIAR [Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi] untuk memetakan dan menyisir peserta sampai level desa,” tutur David.

Selain itu, untuk meningkatkan segmen mandiri, lanjut David, BPJS Kesehatan akan melakukan outbound call dan WhatsApp kepada seluruh masyarakat, peningkatan upaya skema sharing iuran atau BPJS murah dengan kerjasama Pemda dan swasta.

BPJS Kesehatan mencatat jumlah peserta sebanyak 267,31 juta per 31 Desember 2023. Angka tersebut meningkat 1,7% dibandingkan dengan posisi per 1 September 2023 yakni 262,74 juta. Jumlah peserta per akhir Desember tersebut mencakup 94,77% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 279,12 juta per semester I/2023.

