Rupiah Melemah, Intip Kurs BCA, Mandiri, BNI, dan BRI Hari Ini, Senin (29/1)

Pada hari ini rupiah melemah 4,5 poin atau 0,03% menuju level Rp15.829 per dolar AS. Simak kurs dollar BCA, Mandiri, BNI, dan BRI.

Bisnis.com, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada perdagangan hari ini, Senin (29/1/2024).

Mengutip data Bloomberg pukul 09.23 WIB, rupiah melemah 4,5 poin atau 0,03% menuju level Rp15.829 per dolar AS. Adapun, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback terhadap sekelompok mata uang utama mengalami penguatan 0,12% ke posisi 103,56

Sementara itu, mata uang lain di kawasan Asia mayoritas dibuka melemah. Yen Jepang misalnya yang turun 0,05%, lalu dolar Hong Kong melemah 0,01% diikuti oleh dolar Singapura yang melemah 0,02%.

Kemudian, peso Filiphina juga turut melemah 0,16%, yuan China melemah 0,07% dan ringgit Malaysia berada di level stagnan yang terparkir di zona merah.

Sebaliknya, dolar Taiwan menguat 0,15%, rupee India juga naik 0,02% lalu baht Thailand menguat 0,22% serta ringgit Malaysia naik 0,05%

Sebelumnya, Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, pasar sekarang menunggu isyarat baru mengenai kebijakan moneter AS, dimulai dengan data indeks harga PCE, yang dirilis pada Jumat, (26/1/2024) karena data produk domestik bruto (PDB) kuartal IV/2023 tumbuh lebih dari yang diharapkan

"The Fed akan mengadakan pertemuan minggu depan dan diperkirakan akan mempertahankan suku bunganya. Pasar juga memperkirakan bank sentral akan menahan diri pada pertemuan Maret 2024, membalikkan ekspektasi sebelumnya untuk penurunan suku bunga 25 basis poin," ujar Ibrahim dalam risetnya, dikutip pada Jumat (26/1/2024).

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Senin (29/1/2024)?

1. Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.31 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.820 dan harga jual sebesar Rp15.840 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes dan TT Counter BCA pada pukul 09.33 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.645 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.945 per dolar AS.

2. Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.21 WIB masing-masing sebesar Rp15.815 dan Rp15.838 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.765 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.915 per dolar AS.

3. Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.11 WIB menetapkan posisi harga beli sebesar Rp15.790 dan harga jual sebesar Rp15.810 berdasarkan e-rate.

Sementara, Bank Mandiri menetapkan TT Counter pada pukul 09.22 WIB dengan harga beli sebesar Rp15.600 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.950 per dolar AS.

4. Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp15.816 dan Rp15.836

Untuk bank notes dan TT Counter BNI pada 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.605 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.955 per dolar AS.

