Rupiah Hari Ini (27/2) Dibuka Loyo, Simak Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri & BNI

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dibuka melemah ke level Rp15.655 pada perdagangan hari ini, Selasa (27/2/2024).

Mengutip data Bloomberg pukul 09.00 WIB, rupiah dibuka melemah 0,16% ke Rp15.655 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS melemah 0,06% ke 103,76.

Beberapa mata uang Asia lainnya pagi ini dibuka menguat, dengan yen Jepang naik 0,16%, dolar Singapura naik 0,02%, won Korea Selatan naik 0,06%, peso Filipina naik 0,03%, dan rupee India naik 0,06%.

Kemudian yuan China melemah 0,01%, ringgit Malaysia melemah 0,03%, dan baht Thailand menguat 0,14%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pada perdagangan hari ini, Selasa (27/2/2024), rupiah diperkirakan akan bergerak fluktuatif, namun ditutup melemah di rentang Rp15.620-Rp15.670.

Terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi pelemahan rupiah. Dari luar negeri, fokus saat ini tertuju pada data indeks harga personal consumption expenditure (PCE) AS, yang merupakan ukuran inflasi The Fed yang akan dirilis akhir pekan ini.

Data tersebut diharapkan memberikan lebih banyak petunjuk mengenai inflasi AS setelah serangkaian data yang sulit untuk Desember dan Januari.

Beberapa pejabat Fed juga akan menyampaikan pidato pada akhir pekan ini, dan diperkirakan akan mengulangi kembali prospek bank sentral mengenai suku bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama, di tengah kekhawatiran atas tingginya inflasi.

Dari dalam negeri, fokus tertuju pada inflasi dengan harga BBM nonsubsidi dan barang pokok yang meningkat. Ibrahim menyebut sekalipun ada kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional, hal ini akan lebih memengaruhi BBM non subsidi yang volume atau konsumsinya terhadap total keseluruhan cenderung terbatas.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Selasa (27/2/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.18 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.650 dan harga jual sebesar Rp15.670 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.04 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.485 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.785 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.485 15.785

E Rate 15.650 15.670

Bank Notes 15.485 15.785

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 08.52 WIB masing-masing sebesar Rp15.600 dan Rp15.680 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.520 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.770 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.520 15.770

E Rate 15.600 15.680

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.58 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.630 dan harga jual sebesar Rp15.650 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.400 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.750 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.400 15.750

E Rate 15.630 15.650

Bank Notes 15.400 15.750

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp15.648 dan Rp15.668.

Untuk bank notes BNI pada 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.480 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.830 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.480 15.830

E Rate 15.648 15.668

Bank Notes 15.480 15.830

